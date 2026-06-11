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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2026

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun programları; bakanların ziyaret ve toplantıları; dış ticaret ve para istatistikleri; ABD-İran gerilimi, İsrail saldırıları ve Gazze ateşkesi; A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçı öncesi antrenmanı gibi güncel gelişmeler yer alıyor.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Yakup Bey Türbesi'ni ziyaret edecek, "Lapseki İskele'den Gelibolu İskelesi'ne Boğaz Geçiş Programı"na, "Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye Geçişinin ve Gelibolu'nun Fethinin 672. Yıl Dönümü Kutlaması"na ve "Gazi Süleyman Paşa'yı Anma Programı"na katılacak, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Çanakkale/09.30/10.00/11.30/12.50)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Samsun STK ve İş Dünyası Buluşması"na katılacak, Tokat'ta Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediyeye ziyaret gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Samsun/09.30/Tokat/13.20/15.45/16.30/17.10)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na, "Yozgat Sivil Toplum, Oda ve Dernek Başkanları Buluşması"na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda ve "Gençlik ile Kahve Molası Buluşması"nda yer alacak.

(Yozgat /09.30-17.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Hasköy Devlet Hastanesinin açılışına katılacak.

(Muş/10.45/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Renault Boreal Banttan İnme Töreni"ne katılacak.

(Bursa/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'nda İletişimin Geleceği Dijital Dönüşüm Zirvesi"ne, Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu kapsamında "Ulaşım Ağlarının Geliştirilmesi, Altyapıda İşbirliği, Lojistik ve Yatırım Paneli"ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi, ödemeler dengesi ile aylık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD- İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Sanayi Odasını ziyaret edecek, "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"na katılacak.

(Gaziantep/13.30/14.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçı öncesi Killarney Park'ta basına açık antrenman gerçekleştirecek.

(Vancouver/04.30)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na A Grubu'nda Güney Kore-Çekya ve B Grubu'nda Kanada-Bosna Hersek maçlarıyla devam edilecek.

(Guadalajara/05.00/Toronto/22.00)

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Kaynak: AA
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