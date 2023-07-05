51. İstanbul Müzik Festivali, Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın konseriyle son buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) bu yıl 51. kez düzenlediği İstanbul Müzik Festivali'nin kapanışı, ünlü piyanist Fazıl Say ve ses sanatçısı Serenad Bağcan'ın "Dünya Anne" konseriyle yapıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) bu yıl 51. kez düzenlediği İstanbul Müzik Festivali'nin kapanışı, ünlü piyanist Fazıl Say ve ses sanatçısı Serenad Bağcan'ın "Dünya Anne" konseriyle yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen konserin sunumunu Songül Öden yaparken Say ve Bağcan'a kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik etti.

Say'ın İKSV'nin isteği üzerine dünyadan kadın şairlerin şiirlerini bestelediği konser, 90 dakika sürdü.

Konserde Furuğ Ferruhzad'ın "Kuş Sadece Bir Kuştu", Nilgün Marmara'nın "Yalnızlık" ve Sezen Aksu'nun "Avcı" şiirleri başta olmak üzere, toplam 11 şiirin bestesi icra edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına Selenay Kübra Koçer'in yazdığı "Toprağın Gürültüsü" şiirinin performansı, büyük alkış aldı.

Konser, Ayten Mutlu'nun "100. Yıl Marşı" şiirinin bestesiyle son buldu.???????