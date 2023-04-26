38 bıçak darbesine 18 yıl

İZMİR'de 3 yıl önce boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi Aycan Kıncı'yı (25) konuşmak için çağırdığı dönercide, barışma teklifini kabul etmeyince 38 yerinden bıçaklayarak yaralayan Burak Kıncı'ya (28) verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay'da onandı.

Olay, 3 Kasım 2020'de meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde oturan Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 Sokak'ta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifine olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Burak Kıncı, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçakladı. Aycan Kıncı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Avukat İslam Gezer ise "Aycan kardeşimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin haklı gururu içerisinde olup yargılama başladığında dile getirdiğimiz gibi hiçbir kadının yalnız yürümesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.