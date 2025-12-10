35 milyon dolarlık ihracatla 65 ülkenin sofrasında yer alan Türk zeytininde yeni hedef Orta Doğu pazarı

MARMARA Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2025 yılında 65 ülkeye sattığı 35 milyon dolarlık zeytinle, tarihinin en yüksek ihracat rakamına imza attı. Bünyesindeki 8 kooperatifteki 30 bin ortağın ürettikleri zeytinleri; sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezmesi olarak işleyerek, yurt içi ve yurt dışında sofralarla buluşturan Marmarabirlik'in yeni hedefi Orta Doğu pazarı.

Marmarabirlik, 1954 yılında Marmara Denizi'nin güney sahilleri boyunca doğuda İznik Gölü çevresinden, batıda Trakya'da Mürefte'ye kadar uzanan bölgedeki zeytin üreticilerinin karşılıklı yardım ve dayanışmasıyla kuruldu. 2025 yılında 65 ülkeye 35 milyon dolarlık zeytin satan Marmarabirlik, tarihinin en yüksek ihracat rakamına imza attı. Bursa'da Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik, Balıkesir'de Erdek, Edincik, Marmara Adası ile Tekirdağ'da Mürefte kooperatiflerindeki 30 bin ortağın ürettikleri zeytinleri; sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezmesi olarak işleyerek, yurt içi ve yurt dışında sofralarla buluşturan Marmarabirlik, Avrupa, Amerika ve Rusya'daki sofralarda yer edinen Türk zeytinini, tüm dünyaya ulaştırmak için gözünü Orta Doğu pazarına çevirdi.

'VAR OLDUĞUMUZ YERLERDE BÜYÜMEYİ, OLMADIĞIMIZ YERLERDE OLMAYI PLANLIYORUZ'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, sofralık siyah zeytinin etnik pazara hitap ettiğini ve bu nedenle ihracatta ana pazarın gurbetçi Türklerin yoğun olduğu Avrupa ülkeleri olduğunu söyleyerek, "Marmarabirlik ihracatta çok çok eski yıllardan beri var. Bu ihracatın, bölgesel tüketim alışkanlıklarına göre bir formülüzasyon üstünde şu an çalışıyoruz. Örneğin Rus pazarının sevdiği ürünlerin farklılığı, örneğin Avrupa pazarının, örneğin Amerika'nın, örneğin Orta Doğu'nun, herkesin farklı bir tüketim kültürü var. Avrupa'da kahvaltı genelde az. Onların kahvaltısı bir kruvasan, bir espressoyla gerçekleşiyorsa, bizim Ege ve Marmara'da, Akdeniz'de genelde bu kültür işte bizim soframızda zeytin olacak, yağ, peynir, domates gibi. Bizim ürünümüzü sadece kahvaltıda değil, bir restoranda ara meze, soğuk meze olarak da olabilir. Bir kafede farklı bir şekilde, herhangi bir şeyin yanında tüketilebilir. Bir kahvaltıda, bir akşam yemeğinde. Biz bütün sofralara, Avrupa'daki ve dünyadaki bütün yiyecek içeceklerin yanında, o sağlıklı ve güvenilir ürünümüzü sokmak adına talibiz. Bununla ilgili Rusya'da yeni çalışmalarımızla, Rusya pazarında iki üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türki Cumhuriyetlerle ilgili özellikle çalışmalarımızı güçlendirerek devam ediyoruz. Olmadığımız yerlerde olmayı planlıyoruz. Var olduğumuz yerlerde de büyümeyi planlıyoruz. Rusya pazarı deyince iki üç katına çıkmak, yaklaşık 1 milyon kilolara çıkmak inşallah nasip olacak" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ RİYAD MERKEZLİ DEVAM EDİYOR'

Orta Doğu'da yeni pazar oluştururken, Amerika'da da yeni hedeflerin kısa vadede hayata geçeceğini vurgulayan Ali Yıldız, "Orta Doğu pazarında yeni çalışmalarımız, Riyad merkezli olmak kaydıyla devam ediyor. Bununla ilgili Orta Doğu'nun damak zevkine göre, alışkanlıklarına göre özellikle çalışmalarımız ürün gamında ve ambalaj gamında devam ediyor. Amerika'da yeni atılımımızla ilgili, oradaki var olan tonajları ve oradaki tüketim alışkanlığına uydurabilmek adına. Geçenlerde Marmarabirlik, New York Times Meydanı'ndaydı. Orada yine bir tadım çalışmamız olacak yakın zamanda. Times Meydanı'nda. Bu çalışmalar, örneğin Avrupa'daki bazı basın ya da yayın ya da oradaki Türk derneklerinin de katkılarıyla ve bütün yerel marketlerin haricinde, Avrupa'daki etnik pazara hitap eden marketlerin haricinde, oradaki ulusal marketlerde yeni yeni raflarda yerimizi alıyoruz. Raflarında ürünümüz olan yerde de ürün gamında sayıyı çoğaltarak devam edeceğiz" diye konuştu.

'HER ÜLKEYE ZEYTİN GÖNDERMEK DEĞİL, KALICI OLABİLMEK ÖNEMLİ'

İhracat yaptıkları ülkelerde kalıcı olmak adına kendilerini sürekli yenilediklerini, reklam ve tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdiklerine dikkat çeken Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, şunları söyledi:

"Şu an 65 ülke civarında somut olarak ihracat yapıyoruz. Ama tabii ki dünyanın birçok yerinde de yani 100 ülkeye ulaşabilecek palet ve konteyner bazında küçük rakamlar da oluşabiliyor. Ama biz bunu istikrarlı olarak baktığımızda 65 civarında. Her ülkeye zeytin göndermek sorunu çözmüyor. Bence gönderdiğimiz ürünün tonajı ve farklılığı önemli. Yani sadece bir yere, bir palet mal göndermekle ihracat yaptık demek bence hiç hoş değil. Önemli olan o ülkedeki o alışkanlıkları, kültürleri iyi analiz ederek ilerlemek. Çünkü kalıcı olabilmek önemli. Kalıcı değilseniz, bir palet malla ihracat yaptım demek de ihracat olmuyor tabii ki. Biz kalıcı olmak istiyoruz. Biz hepsinin sofrasına, restoranına, dükkanına, kafeteryasına talibiz. Hem EDT dediğimiz ev dışı tüketimin haricinde, oteller olsun, restoran, zincir restoranlar olsun, hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bir kere herkes ürününün kalitesiyle övünürken, bizim gibi kaliteli bir zeytin ve zeytinyağı firmasını da kendi restoranlarında, otellerinde bulundurmakta da güvenle de söylüyorlar. Özellikle yeni bir çalışmamızda mesela Marmarabirlik ürünlerini alıp, müşterilerine sunan restoran zincirlerini yakın zamanda bir dergi oluşturarak hepsini paylaşmak istiyoruz. veya bizim ürünümüzü kullanan bir otel olabilir veya bir yerel restoran da olabilir. Bu katma değeri, bu özelliği, bu hijyenik koşullarda elde edilen bu ürünü kullananları da bence ödüllendirmek gerekir diye düşünüyorum en azından."

'2026 İHRACAT HEDEFİMİZ 50 MİLYON DOLAR'

Avrupa, Amerika ve Rusya'daki sofralarda yer edinen Türk zeytinini, tüm dünyaya ulaştırmak istediklerini belirten Yıldız, "Rakamlarımız bu sene rekor seviyeye ulaştı. 35 milyon dolarla Marmarabirlik tarihinin en yüksek rakamı oldu. Hedefimiz 50 milyon dolar. Uzak vade hedefimiz 70 milyon dolar. Bunu her seferinde dile getiriyoruz. Çünkü iki katına çıkarmak hedefimiz, çok çok zor değil. Doğru hamleleri, doğru ülkelerde, doğru ürünlerle yaptığımız takdirde hiç de zor değil. Bunu başaracağımızdan da hiçbir şüphemiz yok. Geri dönüşlerde bir artış başladı. Bunda reklam ve tanıtım çalışmalarımıza biraz ağırlık verdik" ifadelerini kullandı.