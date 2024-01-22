3. Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali Başladı

RİYAD, 22 Ocak (Xinhua) -- 3. Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali, Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinin Hamis Muşayt kentinde başladı. Festival, 27 Ocak'a kadar sürecek.

Suudi Arabistan Tiyatro ve Gösteri Sanatları Komisyonu tarafından organize edilen ve Suudi Arabistan'dan 20, yabancı ülkelerden ise 25 grubun katıldığı festival, krallığın zengin sanatı ve tarihi mirasıyla ilgili farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Festivalde Shanghai Film Sanat Akademisi'nden Çinli dansçıların sahnelediği geleneksel Çin dansı izleyenleri büyüledi.