29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Çorum, Çankırı, Tokat, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çorum, Çankırı, Tokat, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törende öğrenciler, "Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" sloganıyla vatandaşlara Cumhuriyet mecmuası dağıttı.

Programa, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Anıt Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 18 pare top atışı da gerçekleştirildi.

Buradaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İstiklal Yolu Derneği tarafından Çankırı Müzesi'nde "Cumhuriyet'e Giden Yol: İstiklal Yolu 100. Yıl Sergisi" açıldı.

Tokat

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Törene CHP Sinop Milletvekili Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Meftun Dallı ve Belediye Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi ile Cumhuriyetle 100. Yıl Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programda Türkiye Kayak Federasyonu sporcuları tarafından tekerlekli kızak gösterisi de sunuldu.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Bayram Çelik tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.