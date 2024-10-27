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Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerini e-Devlet'e taşıma projesinde sona gelindi. Kısa bir süre sonra kira sözleşmeleri e-Devlet uygulaması üzerinden yapılacak.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak.

Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi. Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı.

2 AŞAMALI DEVREYE ALINACAK

Reform niteliğindeki çalışmada Bakanlığa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destek sağladı. Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak.

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

SÖZLEŞME KİRACI TARAFINDAN ONAYLANACAK

Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak. Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

BELGE DOĞRULAMA İŞLEMİ YAPILABİLECEK

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

"TÜRKİYE GAYRİMENKUL DEĞER HARİTASI" OLUŞTURULACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti; "Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek."

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teknoloji E-Devlet Ekonomi kiracı Hukuk Emlak

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Yorumlar (5)

osmannali:

geç bile kalındı ev sahibinin mafyavari şekilde telefonla arayıp fahiş kira artırmasına göz yumulmayacak

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sade vatandaş:

eskilerde yarısı elden yarısı oradan olacak yeni kiracılar bu sistemde tümüyle hapı yuttu mal sahibi bunun vergisini gözünü kırpmadan vergiye yansıtacak mal sahipleri daha çok kira veren suriyeli afganlı kayıtsız olanları tercih edecek Allah kiraya düşen dar gelirlilere kolaylık versin her şey aleyhlerine

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FLOZOF:

Emlakcılar gelir vergisine tabi olacak HAHAHAHA

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ismail bey :

Kiraya vermem, boş dursun daha iyi... Aylik 10 bin kira verecek, çıkınca arkasında 500 binlik masraf bırakacak... 4 Sene önce kirayı vermeyen kiracım çikti. Kira ve aidat borcu, mutfak dolabı, duvarlara tamirat boya, kapilara tamirat boya, pencere tamiratı derken 50-60 bin masraf koydu arkasında.. Bir duvarda 40 tane çivi hatta tavanda bile çivi vardı.. Duvarlar resim ve yazı tahtası olmuştu. .

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Atilla Han:

emlakçı ve ev sahibi vergi kaçıramayacak kiracı sözleşmesi bittiği an çıkmam diyemeyecek

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