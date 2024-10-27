Üye Girişi
Haberler

Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Türkiye yatırımları devam ederken daha önce elektrikli otomotiv markası BYD için yapılan özel yasa düzenlemesinin bir benzeri de Chery için yapıldı. Samsun'da kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi'nde Çinli otomotiv devi Chery için de fabrika kurulacak ve markanın kamu arazilerinde genişlemesine de izin verilecek.

Çinli elektrikli otomotiv devi BYD'nin ardından şimdi de bir başka Çinli otomotiv şirketi Chery'e özel yasal düzenleme yapıldı. Samsun'da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) yer verilmesi beklenen Chery için OSB'nin kamu arazileri üzerinde genişlemesinin önü açıldı.

Samsun'da ikinci bir OSB'nin kurulması için çalışma yapıldı. Tekkeköy'de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlendi. Çalışmalar sürerken Çinli Chery'ye de OSB'de geniş bir yer verileceği duyuldu. Bu yerin önce OSB'den tahsis yapılan firmalardan kesinti yapılarak karşılanması planlandı.

VERGİ PAKETİNE DAHİL EDİLDİ

OSB kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği fark edilince TBMM'ye sunulan vergi paketinin içerisine bir cümlelik madde eklendi. Bu maddeyle sadece OSB'nin kuruluşuna izin talep ediliyordu. Ancak vergi paketi geri çekilince bu madde de boşa düşmüş oldu. Sonunda formül, görüşmeleri devam eden tüketici yasasıyla ilgili teklife madde eklenmesi yoluyla bulundu. Ancak işin içine Chery girince OSB kurulmasına ilişkin izne bir de 'genişleme izni' eklendi. Üstelik kamu arazisi üzerinde gerçekleştirilecek genişleme için devlete para ödenmemesi de yasayla garantiye alındı.

Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

CHP ŞERH KOYDURDU

Söz konusu değişiklik, CHP'nin şerhiyle birlikte diğer parti gruplarının oluru alınarak Meclis'ten geçirilmiş oldu. Görüşmelerde söz alan CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, düzenlemeyi yatırım ve istihdam yönüyle onayladıklarını ancak bazı endişeler nedeniyle şerh düştüklerini söyledi.

Murat Çam, OSB'nin genişleme sahasında tarım arazileri bulunduğunu, genişleme durumunda tarımsal üretimin riske gireceğini belirtti. Çam, altyapı, atık yönetimi ve çevre etki değerlendirme işlemlerinde usulsüzlüklerin aklanmaması konusunda hassasiyetlerin altını çizdiklerini söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Otomobil Ekonomi Türkiye Samsun Chery Dünya Kamu

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi
Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi

Eski başkan salona girince kıyamet koptu! Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu
500

Yorumlar (2)

Ayaz hayat:

bı yalan daha

0
0
yanıtYanıtla
Basin:

" kamu arazisinde genisleme " verdigi haberi duzgun okuyunca :)) ne ayaksin deme geliyo icimden. Tarım arazisi diye de ekliyor hasbam.ekecenmi ? Ekili yermi ? Devlet aklı sizinki gibi calismiyo

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.