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Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti

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Galatasaray'ın efsane golcüsü Didier Drogba, TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'u satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Drogba'nın tercihinde Bursaspor'un köklü geçmişi, taraftar kitlesi ve Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşamasının etkili olduğu öğrenildi.

2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Drogba, Türkiye'deki başarılı kariyerini bir futbol kulübü satın alarak taçlandırmak istiyor.

2 KULÜP GÜNDEME GELDİ AMA...

Alt liglerden birçok takımla görüşen Drogba'nın Sakaryaspor ve Altınordu ihtimali üzerinde durduğu ancak bu iki kulüpten vazgeçerek TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da karar kıldığı öne sürüldü.

TARAFTAR KİTLESİ ETKİLEDİ

Yıldız ismin bu tercihinde Bursaspor'un köklü geçmişi, taraftar kitlesi ve Süper Lig'de daha önce şampiyon olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Didier Drogba Galatasaray Bursaspor 3-sayfa Futbol Spor

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Yorumlar (5)

Perwer:

Editörler pazar gününe uyduralım diye düşünürken, masa başında bu yalan haberi uydurdular. Belirtildi, öğrenildi gelen haberler arasında gibi gibi klasik uydurmalar

28
1
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Orhan Azar:

gel tsklari bekliyo seni

3
7
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O Z:

Adana Demirsporu satin alsaydın keşke.

4
2
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