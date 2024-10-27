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TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı

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TUSAŞ'a düzenlenen ve 5 şehit verdiğimiz saldırının sıcaklığını koruduğu dakikalarda CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın katıldığı radyo programında DEM Parti'ye yakın olduğu iddia edilen bir şahısla şakalaşıp kahkahalar attığı görüntüler ortaya çıktı.

24 Ekim'de Başkent Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine düzenlenen ve 5 şehit verdiğimiz terör saldırısı ülkeyi yasa boğarken ortaya çıkan bir görüntü büyük tepki çekti.

PROGRAMDA KAHKAHALAR ATTI

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın saldırının sıcaklığını koruduğu dakikalarda katıldığı bir radyo programında kahkahalar attığı görüntüler ortaya çıktı.

TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı

DEM PARTİ'YE YAKIN İSİM DE YANINDA

"Bizim FM" isimli bir radyoya konuk olan Kabadayı'nın yanında DEM Parti'ye yakın olduğu öne sürülen bir ismin de bulunduğu ve Şile Belediye Başkanı'nın mikrofona neşeli şarkılar da söylediği görüldü.

TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktıKabadayı'nın program yaptığı ismin HDP'li Pınar Aydınlar ile çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Esprilerin havada uçuştuğu programa tepkiler çığ gibi büyürken, eleştirilerin hedefindeki Kabadayı'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı

TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Güncel

Özgür Kabadayı DEM Parti Güncel Radyo TUSAŞ Şile

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