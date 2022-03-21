21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü

Dünyanın birçok bölgesindeki insanlar savaşlar, doğal afetler ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye devam ederken, bazı milletler ise bütün bunların yanı sıra ırkçılıkla da mücadele ediyor. VOA Türkçe olarak Gaziantep'te Kürt, Türk, Arap, Ermeni ve Afrikalı olmak üzere farklı milletlerden insanlara Irkçılıkla ilgili duygu ve düşüncelerini sorarak, dünyaya vermek istedikleri mesajı aldık

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