21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü - Haberler

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21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü

DailyMotion.com - Güncel
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Dünyanın birçok bölgesindeki insanlar savaşlar, doğal afetler ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye devam ederken, bazı milletler ise bütün bunların yanı sıra ırkçılıkla da mücadele ediyor.

Dünyanın birçok bölgesindeki insanlar savaşlar, doğal afetler ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye devam ederken, bazı milletler ise bütün bunların yanı sıra ırkçılıkla da mücadele ediyor. VOA Türkçe olarak Gaziantep'te Kürt, Türk, Arap, Ermeni ve Afrikalı olmak üzere farklı milletlerden insanlara Irkçılıkla ilgili duygu ve düşüncelerini sorarak, dünyaya vermek istedikleri mesajı aldık

DailyMotion.com / Güncel

Gaziantep, Arap, Kürt, Türk, Güncel, Haberler

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