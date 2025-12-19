2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otel odalarında sağlıksız ve yetersiz koşullarda yaşayan emeklilere ilişkin "Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeler yaptık. İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü. İkna edilenlerin konukevi yerleştirmesini yaptık ama ikna etmek zorunda kaldık. Üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihler bilinçli olarak vatandaşlarımızı yanıltmak amacıyla toplumsal bir kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda dün ilk sekiz maddesi kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Yılmaz: Çiftçiye ödenmesi gereken yasal tutar en az 770 milyar TL olmalı

Yeni Yol grubu adına kanun teklifinin on üçüncü maddesi adına söz alan İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin iktidarın Türkiye'yi nasıl bir geleceğe sürüklediğinin açık bir belgesi olduğunu söyleyerek "Özellikle tarım ve çevre başlıkları bu bütçenin stratejik akıldan ve hukuki sorumluluktan ne kadar uzaklaştığını göstermektedir. Gıda güvenliği kırsal istikrar ve milli güvenlik meselesidir ancak 2026 yılı bütçesinde tarım bir kez daha gözden çıkarılmıştır. 5488 sayılı Tarım Kanunu 21. maddesi çok açıktır. Tarımsal destekleme programlarının finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden az olamaz. Bugün burada görüştüğümüz bütçede bu yine tutturulamamıştır" diye eleştirdi.

2026 yılı için beklenen 77 trilyon Türk lirası gayri safi yıllık hasıla dikkate alındığında çiftçiye ödenmesi gereken yasal tutar en az 770 milyar TL olmalı gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Ancak tarımsal destek programlarına ayrılan 168 milyar TL yasanın emrettiği tutarın 4/1'ine bile ulaşamamaktadır. Aradaki yaklaşık 602 milyar TL'lik fark çiftçinin hakkı olan ancak verilmeyen kaynaktır. Bu durum yıllardır ne yazık ki devam etmektedir. Bu sadece bir ihmal değildir. Bu açık bir kanun ihlalidir. Bütçede 262 milyar TL vergi harcamaları kalemi görülmektedir. Devletin yanlış planlama ve düşük gümrüklü ithalat politikaları nedeniyle vazgeçtiği geliri ifade etmektedir" dedi.

Uz: Her haneyi dört kişilik bir aile olarak hesaplarsak bu hanelerimize girmesi gereken 2.8 milyon nerede?

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, 2026 bütçesini pazarda vatandaşın filesini doldurmayacağının altını çizdi ve şöyle konuştu:

"Ben bir baba, bir eş, bir vatandaş olarak onların adına yaşadığımız konforlu hayatın tırnak içinde buradan nasıl göründüğünü sizlere anlatacağım. Bu bütçe kağıt üzerinde güzel duruyor olabilir ama pazarda file dolmuyor.Rakamlar bütçede büyük olabilir ama çocuklarımızı kantinde doyurmuyor. Size göre enflasyon düşmüş olabilir ama her şeyin fiyatı akşamdan sabaha artıyor. Kişi başı gelir ortalama 17.000 dolar olarak açıkladınız. Şimdi sormak lazım. Sizin söylediğinize göre her haneyi dört kişilik bir aile olarak hesaplarsak bu hanelerimize girmesi gereken 2.8 milyon nerede? Girmediğine göre kimin cebinde? Eğer biz milletvekili olarak bu ortalamanın içindeysek ki evet biz bu ortalamaya dahiliz. O zaman bu ortalamayı yukarıya çeken, bu hesabı şişiren insanlar kim? Hangi mahallede yaşıyorlar? Hangi fabrikada çalışıyorlar? Hangi bodroda görünüyorlar? Şimdi hesaplayalım. Diyorsunuz ki kişi başı 17 bin dolar düşüyor. Bugünkü Türk lirasıyla 714 bin lira ediyor. Bir haneye girmesi gereken para bu. Aya böldüğünüzde 60 bin lira. 4 kişilik bir aile ile çarptığınızda 238 bin lira ediyor. Her ay hangi haneye gidiyor bu para? Bilen var mı? Hadi gelin bunu bir de asgari ücretli ile emekliye anlatın."

MHP'li Özyavuz, Şanlıurfa'nın sorunlarını dile getirdi

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ise Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında Şanlıurfa'nın sağlık, eğitim ve sınır kapılarına ilişkin ihtiyaçlarını dile getirdi. Özyavuz, çocuk sağlığı alanında uzman hekim ve yoğun bakım kapasitesinin artırılmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Özyavuz, Şanlıurfa'nın çocuk nüfusunun en yoğun olduğu illerin başında geldiğine dikkat çekti. Bu durumun çocuk yan dallarında hekim yetersizliğini ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki kapasite sorunlarını daha görünür hale getirdiğini belirten Özyavuz, "Çocuk yan dallarında görev yapacak uzman sayısının ve çocuk yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması ertelenemez bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır" dedi. Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Harran Devlet Hastanesi ve aile sağlık merkezlerinin inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini hatırlatan Özyavuz, bu yatırımların bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini ve kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Meslek eğitiminin önemine de değinen Özyavuz, meslek liselerinin sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirdiğini söyledi. Şanlıurfa'da kalifiye iş gücünü artırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla özel meslek liselerinin desteklenmesi, resmi meslek liseleri ile okul sayısının artırılması gerektiğini belirtti. Özyavuz, kentte yaşanan öğretmen ihtiyacının da bir an önce karşılanması gerektiğini ifade ederek, öğretmen atamalarında Şanlıurfa'ya daha fazla kontenjan ayrılmasının önemine dikkat çekti. Kırsal ve merkez ayrımı yapılmaksızın tüm okullara yeterli sayıda kadrolu öğretmen atanmasının eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceğini söyledi.

DEM Partili Aslan, Ezidi halklarının bayramını kutladı, Mardin'in yerel sorunlarını dile getirdi

DEM Parti Grubu adına söz alan Mardin Milletvekili George Aslan ise Mardin'de yaşanan ulaşım ve altyapı sorunlarını gündeme getirdi. Aslan, çevre yollarının eksikliğinin kentte trafik yoğunluğu ve güvenlik sorunlarını artırdığını belirterek, acil adım çağrısında bulundu. Konuşmasına Ezidi halkının Ezi Bayramı'nı kutlayarak başlayan Aslan, Türkiye'de ve dünyada yaşayan tüm Ezidilere bayram dileklerini iletti. Aslan, ardından Mardin'in kronik ulaşım sorunlarına dikkat çekti. Mardin'in her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan önemli bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Aslan, bu yoğunluğun ciddi trafik sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi. En acil ihtiyacın çevre yolları olduğunu ifade eden Aslan, Artuklu ile Kızıltepe ilçeleri arasında Diyarbakır, Şırnak ve Şanlıurfa istikametlerinde çevre yollarının yapılması gerektiğini dile getirdi. Mevcut Kızıltepe–Mardin yolu üzerinde ise "battı-çıktı" olarak adlandırılan kavşak projelerinin acilen hayata geçirilmesini istedi. Aslan, Batman, Gercüş, Mardin, İdil, Cizre ve Nusaybin güzergahlarının kesiştiği Midyat ilçesinde çevre ve bağlantı yollarının bulunmamasının ağır vasıta araçlarını şehir merkezinden geçmeye zorladığını belirtti. Bunun hem trafik kazalarına hem de yoğunluğa yol açtığını kaydeden Aslan, yaklaşık altı yıl önce yapımına başlanan Midyat–Mardin kara yolu çalışmalarının hala tamamlanmadığını söyledi. Söz konusu yolun bir an önce bitirilmesinin ulaşım güvenliği ve ekonomik canlılık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

CHP'li Yıldızlı: Bu bütçede BAĞ-KUR'lular yok, EYT mağdurları yok, kademeli emeklilik bekleyenler yok

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı bütçeye yönelik eleştirilerini sıraladı. Yıldızlı, "Bu bütçede adalet yok, emekli yok, işçi yok, öğrenci yok. Var olan tek şey sermaye, yandaşlar ve zenginlerdir" dedi. Bütçede toplumsal kesimlerin beklentilerine karşılık bulunmadığını savunan Yıldızlı, "Bu bütçede BAĞ-KUR'lular yok, EYT mağdurları yok, kademeli emeklilik bekleyenler yok, 3600 ek gösterge bekleyen kamu çalışanları yok, staj ve çıraklık mağdurları yok, kadro bekleyen taşeron işçiler yok. İnfaz koruma memurlarının da bu bütçede yeri yok" diye konuştu. Tasarrufun saraydan değil, vatandaşın cebinden yapıldığını ifade etti.

Yıldızlı, asgari ücretli, emekli ve memurların beklentilerinin karşılanmadığını vurgulayarak, 5 milyon 300 bin memurun, 11 milyon 200 bin asgari ücretlinin ve 16 milyon 600 bin emeklinin bütçede yok sayıldığını söyledi. Yerel seçim sonuçlarını hatırlatan Yıldızlı, "En son yerel seçimde bu halk size oy vermedi, sildi süpürdü. İnşallah bir daha ki seçimde bizim iktidarımızda nefes alacaklar" dedi. Konuşmasında Kocaeli'deki öğrenci olaylarına da değinen Yıldızlı, 19 Mart eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı üniversite öğrencilerinin KYK yurtlarından süresiz çıkarma istemiyle disiplin soruşturmasına maruz kaldığını belirtti. Kocaeli'de üç öğrencinin yurttan atıldığını söyleyen Yıldızlı, öğrencilerin hiçbir şekilde hakaret ya da suç unsuru içeren eylemi olmadığını, buna rağmen bir gün içinde barınma sorunuyla karşı karşıya bırakıldıklarını ifade etti. Bu durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na da ilettiğini aktaran Yıldızlı, öğrencilerin barınma hakkına sahip çıkacaklarını söyledi.

İfade özgürlüğü eleştirisini de dile getiren Yıldızlı, geçmişte siyasetçilerin eleştirilebildiğini hatırlatarak, Süleyman Demirel'in mizah ve demokrasiye ilişkin sözlerini Genel Kurul'da paylaştı. Kafasına Süleyman Demirel ile özdeşleşen fötr şapka takan Yıldızlı, "Bu ülkede 16 yaşındaki bir çocuk Cumhurbaşkanının resmini çizdi diye cezaevine gönderiliyorsa, burada ifade özgürlüğünden söz edilemez" dedi.

Bakan Göktaş: İkna edilenlerin konukevi yerleştirmesini yaptık ama ikna etmek zorunda kaldık

Madde görüşmelerinin sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otel odalarında sağlıksız ve yetersiz koşullarda yaşayan emeklilere ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi. Bakan Göktaş, "Son günlerde yaşlı vatandaşlarımız ve emeklilerimiz üzerinden maalesef bir algı operasyonu yürütülüyor" dedi ve şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı 173 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz hizmet veriyor. Bunların 8'ini bu sene, 8'ini önümüzdeki sene açıyoruz ve aynı zamanda geliri olmayan veya ödeme gücü olmayan yaşlılarımızdan kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın yüzde 30'u tamamen bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. Kendilerine kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için aylık bir ödeme sağlıyoruz. Bakanlık olarak önceliğimiz, yaşlılarımızın kurum bakımı yerine, sosyal bağlarını koruyarak aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak. Kimsesi olmayan, barınma, bakım ihtiyacı bulunan sosyal ve ekonomik yoksunluk içindeki yaşlılarımızı yalnız bırakmıyoruz, her koşulda yanlarında oluyoruz.

Evsizlere Konaklama Projesi kapsamında her yıl 81 il valiliğine, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza bir genelge gönderiyoruz. Evsiz ve kimsesiz bir vatandaş var mıdır, tarayın diyoruz. Bu taramalar periyodik olarak tekrarlanıyor. Tespit edilen kişileri ücretsiz olarak kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Kamu misafirhanelerine yerleştiremezsek de onlara otel gibi konaklama imkanı sağlıyoruz. Burada temizlik, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeler yaptık. İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü. İkna edilenlerin konukevi yerleştirmesini yaptık ama ikna etmek zorunda kaldık. Üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihler bilinçli olarak vatandaşlarımızı yanıltmak amacıyla toplumsal bir kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir."