2024 Yılında Yaş Çay Alım Fiyatı Açıklandı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiğini, böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerin eline kilogram başına 19 lira geçeceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi X hesabından 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."