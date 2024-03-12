2024-Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Kılavuzu Yayımlandı

DİLAN KUTLU

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunda, geçen yıl deprem bölgesine yönelik özel uygulamaya yer vermedi. Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki 8. sınıf öğrencilerine istekleri doğrultusunda başka illerde sınava girebilmelerine imkan tanınmıştı. Ayrıca geçen yıllardan farklı olarak, LGS'ye bu yıl girmek isteyen tüm adaylar, başvurularını elektronik ortamdan yapacak. Sınavla ilgili itiraz başvuruları da 30 liradan 50 liraya çıkarıldı.

2024 LGS Kılavuzunda resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'da kayıtlı olan 8. sınıf öğrencileri, istekleri doğrultusunda başka illerde sınava girebiliyorken bu yıl yayımlanan kılavuzda bu konuda herhangi bir açıklama yer almadı.

ADAYLAR BİLGİLERİNİN GÜNCELLİĞİNİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN KONTROL ETTİRECEK

2024-LGS'ye katılım isteğe bağlı olacak ve başvurmak isteyen adaylar başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek. Geçen yıl 8. sınıf öğrencilerinin başvuruları Bakanlık tarafından yapılıyordu.

Bu yıl merkezi sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecekler. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvurusu ise halk eğitim merkezi müdürlükleri tarafından kontrol edilerek alınacak. Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

İTİRAZ BAŞVURULARINA ZAM

Öte yandan sınavla ilgili itirazların değerlendirmeye alınması için ödenecek ücretlere de zam yapıldı. Geçen yıl elektronik ortamda yapılacak itirazların incelenebilmesi 30 TL alınırken, bu yıl yüzde 66 artırılarak 50 TL'ye çıkarıldı.