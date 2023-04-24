'1923' müzikali seyirciyle buluştu

Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen "1923" müzikali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk kez sahnelendi.

Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen "1923" müzikali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk kez sahnelendi.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Askıda Ne Var işbirliğiyle öğrencileri ücretsiz ağırlayan müzikale, kültür sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda sanatsever yoğun ilgi gösterdi.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ortak yapımı müzikalin başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder, Ece Dizdar, Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli ve Ozan Persentili yer alıyor. ???????

Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluşunu ele alan müzikalde, bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor.

Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan eserin yönetmenliğini Mehmet Ergen ile Lerzan Pamir, müziklerini Tuluğ Tırpan üstlenirken koreografisini Beyhan Murphy, tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan yaptı.

Müzikalin dekor tasarımına Robert Innes Hopkins, kostüm tasarımına Gül Sağer, ışık tasarımına Malcolm Rippeth ve Douglas O'Connell imza attı.

Müzikal, bugün ve yarın da seyircinin beğenisine sunulacak.