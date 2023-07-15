15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir için anma programı düzenlendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Ömer Takdemir için Çubuk ilçesinde anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehit yakınlarına Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da şehit düşen Ömer Takdemir için Ankara'nın Çubuk ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, ilk olarak Çubuk Şehitler Anıtı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Keleş ve Demirbaş, daha sonra şehit Ömer Takdemir'in kabri başında düzenlenen anma programına geçti. Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin babası Nihat ve babaannesi Satı Takdemir'e, Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket verildi.

Demirbaş, 15 Temmuz'da şehit düşen Ömer Takdemir'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Programlara AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, kurum temsilcileri ve şehit aileleri de katıldı.