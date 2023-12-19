15 Temmuz Gazileri: "Gazilerimizin Hak Ettikleri Aylıkları Bağlanana Kadar Süresiz Bakanlıklar, Meclis, Ak Parti Genel Merkezi ve Bütün Partilerin...

15 Temmuz gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde; “Gazilerimizin hak ettikleri aylıkları bağlanana kadar süresiz bütün bakanlıkların önünde, Meclis’in önünde, Ulus'ta, AK Parti Genel Merkezi önünde ve bütün partilerin önünde her gün eylemlerimize devam edeceğiz. Gazilerimizin gazi aylıkları bağlana kadar bütün partilerin ve bakanlıkların önünde oturma eylemi yapacağız” açıklamasını yaptı.

15 Temmuz gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde; "Gazilerimizin hak ettikleri aylıkları bağlanana kadar süresiz bütün bakanlıkların önünde, Meclis'in önünde, Ulus'ta, AK Parti Genel Merkezi önünde ve bütün partilerin önünde her gün eylemlerimize devam edeceğiz. Gazilerimizin gazi aylıkları bağlana kadar bütün partilerin ve bakanlıkların önünde oturma eylemi yapacağız" açıklamasını yaptı.

15 Temmuz gazileri, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. 15 Temmuz gazileri adına konuşan emekli polis Necmettin Utuş, şunları söyledi:

"Arkalarına bakmadan vatan, millet, namus diyerek FETÖ'nün kanlı darbe girişimini durduran şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Vatanı, bayrağı için Allah yolunda can veren tüm şehitlerimize selam olsun diyorum. 'Vatan namustur' diyerek sevdiklerinden bir helallik dahi almadan 15 Temmuz gecesi imanın demiri çeliği yendiği destanları kıskandıracak büyük bir destan yazılmıştır. O karanlık gecenin sabahında 251 insanımız şehit olmuş, 2 bin 700 insanımız yaralanarak gazi olmuştur. Çok şükür ülke kurtarıldı. Darbe kalkışmasının üstünden 7 yıl geçti. Bu 7 yıl içerisinde 15 Temmuz gazilerini halkımızın gözünde itibarsızlaştırmak için gizli ellerin olduğu bir gücün varlığını bilmenizi isteriz.

"15 TEMMUZ GAZİLERİNE AYLIK BAĞLANMASI ADINA SÜRESİZ EYLEM KARARI ALMIŞ BULUNUYORUZ"

Birçok gazimize çalıştığı kurumlarda mobbing uyguladılar, bazı gazilerimizi olur olmaz bazı suçlarla cezaevlerine attılar, 'Devlet her şeyi verdi, doymadı' diye hakaret ettiler. Bazı siyasiler tarafından basına da yansıyan 15 Temmuz gazilerine dolgun maaş verildiği söylendi. Bilinmesini isteriz, söyledikleri koca bir yalandan ibarettir. Ülkemizde Kıbrıs, Güneydoğu ve 15 Temmuz gazileri olarak toplam 60 bin civarı gazi bulunmaktadır. Bazı siyasiler tarafından basına da yansıyan, 15 Temmuz gazilerine dolgun maaş verdiği söylendi. Bilinmesini isteriz, söyledikleri koca bir yalandan ibarettir. Bu gaziler arasında maaş almayan yalnızca 15 Temmuz gazileridir. Maalesef ağır yaralanan üstüne bu olumsuzlukları kaldıramayan 5 gazimiz intihar etmiştir. Her intihardan sonra sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileyen, adeta Taziye Bakanlığına dönüşen bir bakanlık haline gelmiştir Aile Bakanlığı. Ayrıca hastanelerde de gazilerimiz vefat etmiştir. Gaziler arasında bu ayrımcılığı kaldırmak, 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanması adına süresiz eylem kararı almış bulunuyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Sayın bakanlarımıza sesleniyoruz, sayın bürokratlarımıza sesleniyoruz. Özellikle bizim gibi gazi olan gazi TBMM'ye sesleniyoruz.

"15 TEMMUZ GAZİLERİMİZE, ŞEHİTLERİMİZE TOPLANAN PARA BUGÜNKÜ DEĞERİYLE 3 MİLYAR CİVARINDA. AMA MAALESEF PARANIN BİR KISMI BUHAR OLDU"

15 Temmuz sonrası verilen sözleri neden tutmadınız? Gaziler arasındaki ayrımcılığı neden kaldırmadınız? Hiçbir 15 Temmuz gazisi '15 Temmuz gazisiyim' diyemiyor. Gazi yaptınız, ama gazi aylığı yok. Madalya verdiniz, gazi aylığı yok. Hele bazı gazilerimizin madalyası bile yok. 15 Temmuz gazi ve şehitleri tarih yazdı. Ülkede maaşı olmayan tek gaziler 15 Temmuz gazileridir. 15 Temmuz gazilerimize, şehitlerimize toplanan para bugünkü değeriyle 3 milyar civarında. Bu parayla her gazimiz birer daire alabilirdi. Ama maalesef paranın bir kısmı buhar oldu. 15 Temmuz gazilerimizin eline 37 bin lira para verip sigara izmariti gibi gazilerimizi kapının önüne attınız. Gazilerimizle dalga geçer gibi, önce demokrasi gazisi gibi bir unvan verdiniz. KHK gazisi yaptınız. Sonra itirazlar üzerine gazi kartlarına 3713 yazdırıp, şifreli gibi, dalga geçer gibi önüne de nokta koydunuz.

"YAPILAN HAKSIZLIK, HUKUKSUZLUK, ADALETSİZLİK BİZİM CANIMIZI YAKTI"

Ama gazi yapıp gazi aylığı bağlamadınız. Destan yazan, tarih yazan 15 Temmuz gazilerini çakma gazi yaptınız. Meclis'te her türlü kanunu çıkarıyorsunuz da 15 Temmuz gazileri için neden bir kanun çıkarıp da 15 Temmuz gazilerini hayata döndürmediniz? Darbecilerin attığı kurşunlar bizim canımızı yakmadı. Yediğim 4 kurşun benim canımı yakmadı. Yapılan haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik bizim canımızı yaktı. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın bakanlarım, sayın bürokratlarım ve gazi TBMM. 15 Temmuz gazilerinin ve şehitlerinin darbe gecesi ellerinde ne bir silah vardı ne de arkasında devlet gücü vardı. 15 Temmuz gazileri vatan için bile bile ölüme gittiler.

"GAZİLERİMİZİN HAK ETTİKLERİ AYLIKLARI BAĞLANANA KADAR SÜRESİZ BÜTÜN BAKANLIKLARIN ÖNÜNDE, MECLİS'İN ÖNÜNDE, ULUS'TA, AK PARTİ GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE VE BÜTÜN PARTİLERİN ÖNÜNDE HER GÜN EYLEMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

'Vatanımız bölünmesin, bayrağımız dalgalansın, ezanlarımız okunsun' diye kurşunların üzerine gittiler. Tankların önüne yattılar. Darbe gecesi birer tonluk bombalar ülkeye atıldı. Tanklarla insanlar ezildi. Bunun için gazilerimizin hak ettikleri aylıkları bağlanana kadar süresiz bütün bakanlıkların önünde, Meclis'in önünde, Ulus'ta, AK Parti Genel Merkezi önünde ve bütün partilerin önünde her gün eylemlerimize devam edeceğiz. Gazilerimizin gazi aylıkları bağlana kadar bütün partilerin ve bakanlıkların önünde oturma eylemi yapacağız."