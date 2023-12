15 Temmuz Gazileri: "Gaziler Arasında Ayrımcılığın Kaldırılması, 15 Temmuz Gazilerine Aylık Bağlanması Adına Süresiz Eylem Kararı Aldık"

ONUR BİNGÖL

15 Temmuz gazileri, TBMM'nin Çankaya Kapısı önünde; "Ülkemizde Kıbrıs, Güneydoğu ve 15 Temmuz gazileri olarak toplam 60 bin civarı gazi bulunmaktadır. Bu gaziler arasında maaş almayan yalnızca 15 Temmuz gazileridir. Gaziler arasında bu ayrımcılığın kaldırılması, 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanması adına süresiz eylem kararı almış bulunmaktayız. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın bakanlarımıza, Sayın bürokratlarımıza, özellikle bizim gibi gazi olan gazi TBMM'ye sesleniyoruz: 15 Temmuz sonrası verilen sözleri neden tutmadınız? Gaziler arasındaki ayrımcılığı neden kaldırmadınız" açıklamasını yaptı.

15 Temmuz gazileri, bugün Ankara'da TBMM'nin Çankaya Kapısı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Gaziler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganlarını attı. Gazilerin açıklaması şöyle:

"15 TEMMUZ GAZİLERİ'Nİ HALKIMIZIN GÖZÜNDE İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN GİZLİ ELLERİN OLDUĞU BİR GÜCÜN VARLIĞINI BİLMENİZİ İSTERİZ"

"Arkalarına bakmadan, 'vatan, millet, namus' diyerek FETÖ'nün kanlı darbe girişimini durduran, şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Vatanı, bayrağı için Allah yolunda can veren tüm şehitlerimize selam olsun. 'Vatan, namustur' diyerek sevdiklerinden bir helallik dahi almadan 15 Temmuz gecesi imanın demir, çeliği yendiği, destanları kıskandıracak büyük bir destan yazılmıştır. O karanlık gecenin sabahında, 251 insanımız şehit olmuş; 2 bin 700 insanımız yaralanarak gazi olmuştur. Çok şükür, ülke kurtarıldı. Darbe kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçti. Bu 7 yıl içerisinde, 15 Temmuz gazilerini halkımızın gözünde itibarsızlaştırmak için gizli ellerin olduğu bir gücün varlığını bilmenizi isteriz. Birçok gaziye, çalıştığı kurumlarda mobbing uyguladılar. Bazı gazilerimizi, olur olmaz bazı suçlarla cezaevine attılar. 'Devlet her şeyi verdi, doymadı' diye hakaret ettiler.

"GAZİLER ARASINDA BU AYRIMCILIĞI N KALDIRILMASI, 15 TEMMUZ GAZİLERİNE AYLIK BAĞLANMASI ADINA SÜRESİZ EYLEM KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Bazı siyasiler tarafından basına da yansıyan 15 Temmuz gazilerine dolgun maaş verildiği söylendi. Bilinmesini isteriz, söyledikleri koca bir yalandan ibarettir. 15 Temmuz gazilerimiz, gazi maaşı almamaktadır. Ülkemizde Kıbrıs, Güneydoğu ve 15 Temmuz gazileri olarak toplam 60 bin civarı gazi bulunmaktadır. Bu gaziler arasında maaş almayan yalnızca 15 Temmuz gazileridir. Maalesef ağır yaralanan, üstüne bu olumsuzlukları kaldıramayan 5 gazimiz, intihar etmiştir. Ayrıca hastanelerde de gazilerimiz vefat etmiştir. Gaziler arasında bu ayrımcılığı kaldırılması, 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanması adına süresiz eylem kararı almış bulunmaktayız. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, bürokratlarımıza, özellikle bizim gibi gazi olan gazi TBMM'ye sesleniyoruz: 15 Temmuz sonrası verilen sözleri neden tutmadınız? Gaziler arasındaki ayrımcılığı neden kaldırmadınız? Hiçbir 15 Temmuz gazisi, '15 Temmuz gazisiyim' diyemiyor. Gazi yaptınız ama gazi aylığı yok. Madalya verdiniz, gazi aylığı yok. Hele bazı gazilerimizin madalyası bile yok.

"ÜLKEDE MAAŞI OLMAYAN TEK GAZİLER, 15 TEMMUZ GAZİLERİDİR"

15 Temmuz gazi ve şehitleri, tarih yazdı. Ülkede maaşı olmayan tek gaziler, 15 Temmuz gazileridir. 15 Temmuz gazilerimize, şehitlerimize toplanan para, bugünkü değeriyle 3 milyar lira civarında. Bu parayla her gazimiz birer daire alabilirdi. Ama maalesef paranın bir kısmı, buhar oldu. 15 Temmuz gazilerimizin eline 37 bin lira para verip sigara izmariti gibi gazilerimizi kapının önüne attılar. Gazilerimizle dalga geçer gibi, önce 'Demokrasi Gazisi' ünvanı verdiler. Sonra, itirazlar üzerine Gazi Kartlara 3713 yazdırıp şifreli gibi önüne nokta koydunuz. Destan yazan, tarih yazan 15 Temmuz gazilerini çakma gazi yaptınız. Meclis'te her türlü kanunun çıkarıyorsunuz da 15 Temmuz Gazileri için neden bir kanun çıkarıp da 15 Temmuz Gazileri'ni hayata döndürmediniz? Darbecilerin attığı kurşunlar bizim canımızı yakmadı. Yapılan haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik bizim canımızı yaktı. 15 Temmuz gazilerinin ve şehitlerinin darbe gecesi ellerinde ne bir silah vardı ne de arkasında devlet gücü vardı. 15 Temmuz şehitleri, vatan için bile bile ölüme gittiler, tankların önüne yattılar. Darbe gecesi, birer tonluk bombalar atıldı, tanklarla insanlar ezildi. Bunun için gazilerimizin hak ettikleri aylıkları bağlanana kadar, süresiz, bütün bakanlıkların önünde, Meclis'in önünde, Ulus'ta, AK Parti Genel Merkezi ve tüm partilerin önünde, her gün eylemlerimize devam edeceğiz, oturma eylemi yapacağız."

"ŞEHİTLERİN ÖLÜM NEDENİ, 'NORMAL ÖLÜM' DİYE YAZILMIŞ"

Açıklamanın ardından konuşan bir gazi, şunları söyledi:

"Şehitlerin ölüm nedeni, 'normal ölüm' diye yazılmış. Şehit diye yazmıyor. Askerlikten muaf olmaları gerekirken arkadaşlarımız, kardeşlerimiz şubeye gittiklerinde, resmiyette normal ölüm gözüktüğünden dolayı kapıdan çevriliyorlar. İnisiyatifle bu işleri yürütüyorlar. 3713 sayılı kanuna nokta koymaları inisiyatifle. Bu hükümet gitse, başka bir hükümet gelse 3713'ü kaldırırlar. Bu vebal de bu Büyük Millet Meclisi'ne yeter. Nerede adalet? Hakkımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. 3713 sayılı kanuna net girip maaşımızı almak istiyoruz."

"İKTİDAR, BİZİ GÖKDELENE ÇIKARTIP ONDAN SONRA PARAŞÜTSÜZ BİR ŞEKİLDE AŞAĞI ATTI"

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Derneği Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Ufuk Yegin, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Tüm ülkedeki gazi gruplarından 15 Temmuz gazilerine sadece maaş bağlanmadı SGK'dan. Hiç birimiz maaş almıyoruz. En son, seçimden önce hükümet bir torba yasada, Kıbrıs gazilerine maaş bağladı. Orada bir yara derecesi aramadı. Kıbrıs gazilerinin tamamına, şu anki parayla asgari ücret düzeyinde bir maaş bağlandı. 15 Temmuz gazilerini torba yasadaki listeden son anda iktidar grubu çıkardı. AK Parti'nin çıkardığını biliyoruz. Kıbrıs gazisi ağabeylerimiz, yaklaşık 3-4 sene önce madalyalarına kavuştular. 15 Temmuz gazileri olarak bizlerse darbe girişiminden 1-1 buçuk yıl sonradan itibaren madalyalarımıza kavuştuk. Ancak SGK'nın maaşına bir türlü kavuşamadık. Hiçbir güvencemiz yok. 'İş hakkı verdik' diyorlar ama çeşitli arkadaşlarımız, sabıkaları gerekçe gösterilerek kamudaki işlerine alınmadılar. Dolayısıyla birçok arkadaşımız, şu an tamamen gelirden muaf, muhtaç bir hayat yaşamaktadırlar. Bizler bunu protesto etmek istedik, bugün buraya geldik. Ancak bir sonuç alamazsak eylemlerimize çeşitli yerlerde devam edeceğiz. Çünkü iktidar, bizi gökdelene çıkartıp ondan sonra paraşütsüz bir şekilde aşağı attı. Tüm gruplar, 15 Temmuz gazilerini iktidarın yakınları gibi bilirken tam tersine iktidarın bize vatanın üvey evlatları muamelesi yaptığını görüyoruz.

"TORBA YASAYA BİZİ DE EKLEYİP SON ANDA ÇIKARMAK, ÖZELLİKLE PARTİNİN İSMİNDEKİ ADALET İSMİYLE HİÇ BAĞDAŞMIYOR"

Bizi rahatsız eden şu: Kıbrıs gazilerinin bazıları seçim öncesindeki o torba yasaya kadar maaş alıyordu, bazıları almıyordu. Torba yasaya ek bir madde koydu, bir önceki bakan Derya Yanık, seçimin de atmosferiyle. Kıbrıs gazilerinin tamamına -yarası olsun ya da olmasın, gemiden insin veya inmesin- maaş bağlandı. Biz bunu doğru buluyoruz, devlet 'gazisin' demiş, herkes maaş almalı. Ancak torba yasaya bizi de ekleyip son anda bizi çıkarmak, adaletle bağdaşmıyor. Özellikle partinin ismindeki adalet ismiyle hiç bağdaşmıyor. Vatandaşlarımız, 15 Temmuz gazilerini artık iktidarla bağdaştırmasınlar. Ben o gece 22.30'da evden çıktım. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması saat 00.24'teydi. Biz nasıl iktidarın gazisi olabiliriz? Biz sadece vatan, millet nidasıyla çıktık. 15 Temmuz gazilerinin tamamı AK Partilidir gibi bir anlayış var. Çoğumuz AK Partiliyiz ama olmayanlarımız da var. Vatandaşlarımız bizi, iktidarla özdeşleştirmeyip vatanın evladı olarak görürse mutlu oluruz."