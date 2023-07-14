15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Yola Çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle 2 ay hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan uğurlandı. Tren, 'Türkiye Yüzyılı Kahramanları' temasıyla giydirilip, 15 Temmuz görselleriyle süslenmiştir. Trenin yolculuk rotası Ankara-İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hatlarıdır.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle 2 ay hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törenle Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan uğurlandı.

'Türkiye Yüzyılı Kahramanları' temasıyla giydirilip, 15 Temmuz görselleriyle süslenen trenin ilk seferi için tören düzenlendi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, devlet millet işbirliği ile alt edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin gelecek kuşaklara aktarılması gereken tarihi olaylardan birisi olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain FETÖ mensupları milli irademizi ortadan kaldırmak istediler. Yüce Meclisimizi savaş uçaklarıyla bombaladılar, halkımızı tanklarla ezdiler, helikopterlerden üzerlerine mermi yağdırdılar. Korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca TÜRKSAT'ı hedef aldılar. Ancak hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirme ile millet iradesine sahip çıktı. Meydanlara indi. Demokrasiye, Türkiye'nin geleceğine, gelecek nesillerinin yarınına sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından tren yola çıktı.