Gün batımında ayçiçeği kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kahramanmaraş'ta gün batımı saatinde günebakan çiçeği kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta gün batımı saatinde günebakan çiçeği kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Göksun ilçesinde daha açılmamış tomurcukken bile gün boyu güneşi takip etme becerisine sahip olan, günebakan çiçeği fotoğrafçıların vazgeçilmezi oldu.

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, "Göksun çiçekleri, böcekleri, yeşilliği, dağları, ovaları, barajları, göletleri ile doğa harikası bir yer. Gün batımında ayçiçeği fotoğraflarını çekmek istedik. Ayçiçeğinin boyu, yarım metreden dört metreye kadar varır. Bulunduğu ortama farklı bir hava katan bu çiçekler, bizlere güneşi de simgeleyebilir. Her gün yüzlerini güneşe dönerler, akşam olduğunda ise boyunlarını bükerler. Her mevsiminin kendine göre güzelliği bulunuyor. Ayçiçeği gün batımında fotoğrafladım. Görsel bir görünüm oluştu" dedi.

(Fazilet Çomruk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı