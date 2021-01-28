Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sporda başarı gösteren öğrencileri altınla ödüllendirdi
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Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sporda başarı gösteren öğrencileri altınla ödüllendirdi

28.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:28
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sporda başarı gösteren öğrencileri altınla ödüllendirdi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, atıcılık ve kayak spor dallarında başarı gösteren öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, atıcılık ve kayak spor dallarında başarı gösteren öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi.

Taşbilek, Mersin'de düzenlenen Atıcılık Türkiye Şampiyonası ile Erzincan'da yapılan kayak yarışlarında başarı elde eden sporcuları makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Spor Şube Müdürü Selahattin Taş, antrenör ve sporcuları kabulünde konuşan Vali Taşbilek, sporcuları tebrik ederek Gümüşhane'nin spor altyapısıyla güçlü bir şehir olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Gümüşhane'nin spor altyapısının gelişmesinde çok önemli katkı ve destekleri olduğunun altını çizen Taşbilek, "Bu çocuklarımızın hepsi bizim istikbalimiz ve geleceğimiz. İnşallah bu çocuklarımızı ilerleyen dönemlerde daha üst klasmanlarda, daha üst kürsülerde, uluslararası kürsülerde göreceğiz." diye konuştu.

Taşbilek, başarıyla yetinilmemesi gerektiğini vurgulayarak, daha iyi yerlere gelmek için çok çalışmanın gerekliliğine işaret etti.

Sporun ve sporcunun her daim yanında olduklarını dile getiren Taşbilek, Gümüşhane'nin Tarihi Süleymaniye Mahallesinde yapılması planlanan kayak merkeziyle kayak sporunun merkezi ve ev sahibi bir kent olacağını, 2022 yılı sonuna kadar alanın kayak yapılabilir hale getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Taşbilek, konuşmasının ardından başarı gösteren öğrencilere hediyelerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

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