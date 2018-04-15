Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Sığınmacılara Yardım

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı ile imzalanan protokol kapsamında Suriyeli sığınmacılara tıbbi malzeme, engellilerin kullanımına mahsus akülü sandalyeler gibi yardım malzemeleri hibe etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyor.

Bu kapsamda, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yurt içi ve yurt dışı insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü yapıldı. Protokolle, Suriyeli sığınmacıların kullanımına sunulacak Bakanlık hibeleri, yetkili kurum olan Türk Kızılayı vasıtasıyla yürütülecek.

Protokol çerçevesinde Bakanlığın tahsis ettiği eşyalar arasında tıbbi cihaz ve malzemeler, engellilere yönelik akülü sandalyeler, bebek ve çocukların kullanımına mahsus eşyalar ile diğer yardım malzemeleri bulunuyor.