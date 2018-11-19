Gülsan'da Geri Sayım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Zihni Şahin, Gülsan Sanayi Sitesinin taşınması yönünde çalışmaların hız kazandığını açıkladı.

Başkan Zihni Şahin, Samsun Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler'in de yer aldığı kahvaltıda konuşan Başkan Şahin, önemli mesajlar verdi.

"Derdi olan bize gelirdi"

Sözlerine, "Hiçbir zaman bana oy versinler diye adım atmadım" diyerek başlayan Zihni Şahin, "Yapım gereği insanları seviyorum. Lise zamanımızda bile cemiyet hayatımızda dahi derdi olan bize gelirdi. Önümüzdeki süreçte görev verilirse hep beraber Samsun'u elimizden geldiğince güzelleştireceğiz, kalkındıracağız, büyüteceğiz. Bu şehrin her türlü potansiyeli var. Önemli olan potansiyelleri değerlendirmek" ifadelerini kullandı.

"Yoğun çalışma içerisindeyiz"

Gülsan Sanayi Sitesinin bulunduğu yerden başka bir yere taşınması için başlatılan çalışmaların hız kazandığını da açıklayan Başkan Şahin, kooperatif üyeleri ve esnafa, "Sizler de kooperatif kurarak bize yardımcı oldunuz. Bundan sonraki sürecin daha hızlı ilerlemesi için daha yoğun bir çalışma içinde olacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Sizler için elimden gelen ne varsa canla başla yapacağımın sözünü veriyorum" dedi.

Başkan Şahin'e teşekkür

Samsun Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Eyüp Aydın ise, "Başkanımıza bizlere gösterdiği yakın ilgi, verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. Gülsan Sanayi Sitesi sorununu hep birlikte çözmek için mücadele veriyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu. - SAMSUN