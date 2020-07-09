Gülnar'da muhtarlar toplantısı düzenlendi Gülnar'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Gülnar'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Tırnak Mahallesi'nde açık alanda düzenlenen toplantıya Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kiraz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Furkan Fahri Altıntaş, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Ayvat, toplantıda mahalle muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Gülnar Belediye Başkan Vekili Kiraz da belediye olarak ilçede mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından mahallenin muhtarlık binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA