GTB Başkanları 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yayımladıkları mesajla 8 Mart'ı kutlayan GTB Başkanları, toplumun temel taşını oluşturan kadınların geleceği inşa ettiğini kaydederek, "Kadınlar, kadim medeniyetlerin temelini oluşturur. Kadın, bir medeniyette ne kadar söz sahibi ve değerliyse o medeniyette aynı şekilde güçlü ve müreffehtir" dedi.

"Bizler kadını Allah'ın bir emaneti olarak gören yüce bir dinin mensubuyuz"

Kadınların üstlendikleri sorumlulukla istikbalimizin en büyük güvencesi olduğunu belirten GTB Başkanları, "Bu bağlamda kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin bir şekilde yer almaları, yaşam kalitelerinin artırılması ve sağlıklı gelişimlerinin sağlanması toplumun da sağlıklı yapılanması anlamına gelmektedir. Bizler, cenneti anaların ayakları altında, kadını ise Allah'ın bir emaneti olarak gören yüce bir dinin mensubu ve kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Köklü geçmişimizin her döneminde kadını baş tacı eden bu anlayış, kadını aynı zamanda ailenin tam merkezine almıştır. Bu bağlamda kadının sosyal statüsünü güçlendirecek, yaşamın her alanında aktif şekilde yer almalarına olanak sağlayacak çalışmaları geleceğimiz adına atılmış adımlar olarak değerlendirmekteyiz. Millet olarak huzurlu ve müreffeh yarınlara kadınlarımıza sağlayacağımız daha fazla imtiyaz ve imkanlarla ulaşabileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Ülkemizin beşeri sermayesinin yarısını oluşturan kadınlarımızın fırsat tanındığı taktirde titiz ve özgün bakış açılarıyla sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta çok başarılı işlere imza atacak potansiyele ve beceriye sahip olduklarına yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin bu vatana emaneti değerli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Gününü' kutluyor yaşamları boyunca mutluluk ve başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı