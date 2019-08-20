20.08.2019 13:04

Gözyaşlarıyla kızına dokunacak bir el bekliyor

İlik kanseri Birgül, yardım eli bekliyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Köse ailesi, ilik kanserine yakalanan 11 yaşındaki kızları Birgül'ün tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor.

Geçimlerini zorlukla sağlayan 6 çocuklu Köse ailesi, en büyük çocukları Birgül'ün tedavisi için destek istiyor. İlçede mevsimlik işçi olarak yaz sezonunda çalışan baba Kasım Köse, geçimlerini zor sağladıklarını ifade ederek, kızını tedavi ettirmek istediğini söyledi. Kasım Köse, "Şu an zor durumdayız. Kiradayız, geçimimi zor yapıyorum. 6 çocuğum var. Kızım Birgül hastadır, yardım bekliyoruz" dedi.

Birgül'ün dayısı İkram Çetin ise, yeğeninin ilik kanseri tedavisi için uzanacak yardım elini beklediklerini belirterek, "Eniştemin herhangi bir işi yok. 6 çocuğu var. Gerçekten durumları çok kötü. Sürekli akrabalarımız arasında yardım topluyoruz. Şimdi de bu hastalık çıktığından dolayı yeğenimin tedavisi için yardım bekliyoruz. En azından çocuğu iyi bir hastanede tedavi ettirmek istiyoruz. Çocuğu Diyarbakır'a hastaneye götürdük. Orada ilik kanseri olduğunu söyleyerek, Ankara'ya daha iyi bir hastaneye götürmemizi ve orada ilik nakli olacağını söylediler. İlik nakli olmazsa yaşamını sürdürmesinde sorun yaşayacak. Bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Zaten hiçbir şekilde ailenin çocuğu tedavi ettirecek durumu yok" diye konuştu.

Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan aile, tedavi için hayırseverlerden destek bekliyor.

Kaynak: İHA