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Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Ligde 4 karşılaşmadır kazanamayan Göztepe, iç sahada galip gelemediği son 4 maçta gol atamadı.

İzmir temsilcisi 10 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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