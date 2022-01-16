Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez:  Nwobodo takımdan gitmeyi düşünmüyor - Haberler Spor
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Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez:  Nwobodo takımdan gitmeyi düşünmüyor

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez:  Nwobodo takımdan gitmeyi düşünmüyor
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SPOR Toto Süper Lig'de son oynadığı Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını kazanan Göztepe'de Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, transferin gözde ismi haline gelen Obinna Nwobodo hakkında açıklamalarda bulundu.

SPOR Toto Süper Lig'de son oynadığı Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını kazanan Göztepe'de Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, transferin gözde ismi haline gelen Obinna Nwobodo hakkında açıklamalarda bulundu. Orta sahada oynayan 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcuya tekliflerin geldiğini doğrulayan Sönmez, "Basına yansıdığı gibi oyuncumuz Obinna'ya hem kulüp hem oyuncu açısından cazip transfer teklifleri var. Başkanımız, Obinna ile görüşerek bu gündem maddesini değerlendirdi. Bu konuda Obinna'nın kararı büyük önem taşıyordu. Oyuncumuz fikrini başkanımızla paylaştı. Obinna, Göztepe'den ayrılmayı düşünmediğini şu anda tek odak noktasının Göztepe'nin başarısı olduğunu iletti.  Bu güzel ve örnek davranış için hem Türk futbolu hem Göztepe'miz adına oyuncumuza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


- İzmir

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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
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SPOR Toto Süper Lig'de son oynadığı Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını kazanan Göztepe'de Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, transferin gözde ismi haline gelen Obinna Nwobodo hakkında açıklamalarda bulundu.

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