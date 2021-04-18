Göztepe'de hayal kırıklığı
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Göztepe'de hayal kırıklığı

Göztepe'de hayal kırıklığı
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe, evinde Galatasaray'a yenilerek taraftarını üzdü.

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe, evinde Galatasaray'a yenilerek taraftarını üzdü.

Karşılaşmada öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan ve sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar oynadığı etkisiz futbolla da hayal kırıklığı yarattı. 

Puan durumunda rahat bir konumda olan Göz-Göz'de kurulan Avrupa hayalleri de zora girdi. Teknik direktör Ünal Karaman, alınan mağlubiyetten çok sahada sergilenen kötü futbola üzüldüklerini söyledi.Galatasaray'ın yaptığı hamlelere karşı etkili olamadıklarını belirten Ünal Karaman, "Demek ki toparlanmamız ve deneyim kazanmamız için canımızın acıması gerekiyormuş. Bu maçta da canımız acıdı. Eğer Göztepe formasını giyiyorsak oyuncularımın Galatasaray maçında gösterdiği mücadeleyi yeterli görmemesi gerekir. Gerekli derslerin çıkarılması adına bu karşılaşma bizim için önemli. Ligin bitimine az bir süre kalmış olsa da asla ciddiyeti ve disiplini elden bırakamayız" dedi.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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