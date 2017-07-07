Göz Alıcı Düğün & Gelin Makyajı

Gelin makyajı fiyatlarını duyunca bu fiyatların kesinlikle herkesin bütçesine göre olmadığını düşündüm ve gelin ya da gelinin arkadaşları için böyle bir video hazırlamak istedim. Kendi ürünlerinizle siz de rahatlıkla kendi makyajınızı yapabilirsiniz. Bu makyajı düğününde kullanacak gelinlere ömür boyu mutluluklar dilerim ??



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