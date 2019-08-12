Gösteri uçuşunda halat koptu, 2 asker yere çakıldı

12.08.2019 13:57

Kolombiya'da gösteri uçuşu sırasında helikoptere bağlı halat kopunca, 2 asker bayrakla birlikte yüzlerce metreden yere çakıldı.





Olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin şehrindeki Medellin Çiçek Fuarı kapsamında düzenlenen hava gösterisinde meydana geldi. Amatör kameralarca görüntülenen olayda, hava kuvvetlerine ait bir helikoptere bağlı halatın ucundaki bayrak ve bayrağa tutunan askerlerin, halatın kopması ile aşağı doğru düştükleri görülüyor. Görüntülerde o anları kaydedenlerin çığlıkları da duyuluyor.

Yerel medşa yüzlerce metre yüksekten yere çakılan iki askerin hayatını kaybettiğini; olayın araştırıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA