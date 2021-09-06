Görevine yeni başlayan Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Jan Hecker hayatını kaybetti

Görevine yaklaşık 2 hafta önce başlayan Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Görevine yaklaşık 2 hafta önce başlayan Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya'nın Çin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker'in ani ölümünü derin bir üzüntü ve hayretle öğrendik." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, Hecker'in ölüm nedeni hakkında bilgi paylaşmadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hecker'in ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı diledi, üzüntüsünü iletti.

Merkel, yayınladığı mesajında "Jan Hecker'ın ölümü beni derinden sarstı. Olağanüstü uzmanlığı olan, derin bir insanlığa sahip, uzun yıllar boyunca çalıştığım çok değerli bir danışmanı kaybetmenin yasını tutuyorum." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti, büyükelçinin ne zaman ve nerede öldüğü konusunda açıklamada bulunmazken, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Büyükelçi Hecker'in ölümünde, resmi görevi ile herhangi bir ilişkisi olduğunu gösteren kanıt yok." değerlendirmesinde bulundu.

Pekin'e atanana kadar 2015'ten beri Başbakan Angela Merkel'in Dış Politika Danışmanı olarak çalışan Hecker, 54 yaşındaydı ve 24 Ağustos'ta Almanya'nın Pekin Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş