Golf Deliği ile İlişkiye Giren Adam Görenleri Şaşkına Çevirdi
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adamın görüntüleri sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.
İngiltere'de Steven Gayton isimli adam bir golf sahasındaki delikle ilişkiye girmeye çalışan bir adamı görüntüledi. Tuhaf olay sosyal medyada tepki çekti.
2 DAKİKA DEVAM ETTİ
Merseyside'daki Brackenwood Golf Sahası'nda meydana gelen olayda, deliğin direğini eliyle kaldırıp kendini tatmin eden adam bu eylemine iki dakiya yakın süre devam etti. Çevredekileri fark etmesine rağmen aldırış etmeyen adam işini bitirdikten sonra direği yerine takarak olay yerinden uzaklaştı.
"GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ŞEYDİ"
Olayı görüntüleyen adam "Gördüğüm en talihsiz, en kötü şeydi" derken, adamın sarhoş olmadığını da sözlerine ekledi. Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra 350 bin kez görüntülendi.
YORUMLAR (11)
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DAMACANADAN SONRA BUNUDA DUYDUK KESİN DÜNYANIN SONUCevap Yaz Yayından Kaldır
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HÜKÜMET YÜZÜNDEN NE HALE GELDİ DÜNYA İSTİFA DİKTATÖR ZATCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vay lo bu neCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bizim ülke gibi yengelerine kızlarına tecavüz etmiyor ya.. bırakın yapsın..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kadınlardan bıkmış yada kendine güveni yok bu hastanın...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır