Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi
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Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi

Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Eymir Mahallesi Şehitler Camisi'nde kılınan sabah namazı ve dualar ile başlayan etkinlikler, Gölbaşı Mogan Gölü çevresinde kortej yürüyüşüyle devam etti.

Korteje Mogan Gölü'ndeki kano ve yelkenler de eşlik etti. Türk bayrağının Mogan Gölü'nde açılmasıyla devam eden gösteri, kano ve yelken grubunun Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e bayrak teslimiyle sürdü.

Protokol üyeleri daha sonra şehitliği ziyaret etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarları tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Etkinlikler kapsamında "Kahramankazan'dan Gölbaşı'na Şehitlere Saygı Motor Korteji" ile ilçeye getirilen Türk bayrağı, Gölbaşı Gazi Derneği Başkanı Ahmet Çaykara'ya teslim edildi.

Kaymakam Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, "Vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi ve aramızdaki gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

Etkinliklere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi
Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi
Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi
Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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