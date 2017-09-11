Gökçek'ten ODTÜ Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Aylin'in derdi başka tekrar CHP'ye dönmek istiyor ama kızcağızı almıyorlar. Ben buradan rica ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Aylin'i affet partiye yeniden al, bak bu kadar gayret ediyor bana bu kadar çatıyor bu kızı ödüllendirmek lazım. Aylin'in üstün gayretleri nedeniyle, Ankapark'ta bulunan 'Bal Kabağı' heykelini ona hediye ediyorum" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yanındaki heyetle birlikte Ankapark'ı ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Gökçek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisinden geçecek yolun inşaatı hakkında ortaya atılan spekülasyonları cevapladı. Gökçek, ODTÜ'de yapılan protestolar ve bu protestolara katılan milletvekilleri ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Bu protestolar tamamen ideolojik. Biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) yönetimi ile anlaştık. Yönetim gerekli araştırmaları kendi arasında yaptı, bizim taleplerimizin bir kısmını kabul etmedi ve değiştirilmesini istedi. Örneğin 'bizden alacağınız arazi kadar bize arazi vereceksiniz' dedi, biz onlardan aldığımız arazi kadar arazi veriyoruz. Dolayısıyla ODTÜ'nün bir arazi kaybı söz konusu değildir. 'Yeşil katledildi' diye iddia ediyorlar, katledilme falan yok. Hatırlayın 1071 Malazgirt Bulvarı yapıldıktan sonra ne kadar mükemmel oldu ve ne kadar çok ağaç diktik. Biz ODTÜ'ye dedik ki; 'oradan kaldırdığımız ağaçların iki katı kadar ağaç dikeceğiz.' Biz bu ağaçların içerisinde kullanılabilecek olan ve yeşilliğini kendisinin gerçekten devam ettiren ağaçları, dikkat ederseniz ağaç sökme makineleri ile aldık ve başka yerlere naklettik" şeklinde konuştu.



"BEN 8 BİN DEĞİL, 15 BİN AĞAÇ DİKECEĞİM ODTÜ'YE"



Yol inşaatı için kesilen ve başka yere nakledilen ağaçların sayısı hakkında bilgi veren Gökçek, "Bazı çalı grupları ve bazı ağaçlar var ki bunlar ekonomik yılını doldurmuş son derece cılız, üzerinde yaprakları son derece az olan bu tip ağaçları da oradan keserek kaldırdık. Toplam olarak nakledilen ve kaldırılan ağaç sayısı tahmini olarak 4 bin civarında. Ben 8 bin değil, 15 bin ağaç dikeceğim ODTÜ'ye. Ayrıca ODTÜ'nün başka ihtiyaçları varsa bunları da karşılayacağız. Sayın Rektör, 'İkinci yolu biz aç kapa istemiyoruz, bunu illa tünel yapacaksınız' dedi. Biz de tünel meselesini kabul ettik, kendilerini sıkıntıda bırakmamak için. İtirazlarında da haklı şeyler vardı. Çünkü orda yapılaşma var ve büyük ağaçlar var onun için alta girmek mantıklı, ama bu tarafta dümdüz bir bağ, kısmi olarak bazı yerlerde ağaç var biz onun çok daha fazlasını dikeceğiz ve arazi kadar, hem de orman olan bir arazi kendilerine vereceğiz ODTÜ'nün bitişiğinde. Dolayısıyla bir sorun yok" açıklamasında bulundu.



"AYLİN'İN DERDİ BAŞKA TEKRAR CHP'YE DÖNMEK İSTİYOR AMA KIZCAĞIZI ALMIYORLAR"



Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın yeniden CHP'ye dönmek istediğini aktaran Gökçek, "Peki neden yaygara koparıyorlar, Aylin'in derdi başka tekrar CHP'ye dönmek istiyor ama kızcağızı almıyorlar. Ben buradan rica ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Aylin'i affet partiye yeniden al, bak bu kadar gayret ediyor bana bu kadar çatıyor bu kızı ödüllendirmek lazım. Aylin'in üstün gayretleri nedeniyle, Ankapark'ta bulunan 'Bal Kabağı' heykelini ona hediye ediyorum" dedi.



(Emre Yüzügüldü / İHA)