Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
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Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp

26.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:55
Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu. 2 kişi kurtarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gökçeada ilçemiz açıklarında içinde 5 kişi olduğu öğrenilen bir tekne alabora olmuş olup; 2 vatandaşımız kurtarılmış, 3 vatandaşımızın arama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Akay

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