Gizemfrit'te korona virüse karşı tüm önlemler tamam Gizemfrit'in Sakarya'daki fabrikasında üretim devam ederken çalışan sağlığı için korona virüse salgınına karşı tüm tedbirler alındı.

Gizemfrit'in Sakarya'daki fabrikasında üretim devam ederken çalışan sağlığı için korona virüse salgınına karşı tüm tedbirler alındı.

Dünyanın lider kimyasal kaplama malzemeleri üretici markası Gizemfrit, Sakarya'daki fabrikasında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Korona virüsün yol açtığı krizde ekonomiye de can suyu veren Gizemfrit, Türkiye ve dünya pazarında liderlik bayrağını taşırken; çevre dostu ürünleriyle de hijyen ve temizliğe de katkı sağlıyor.

'Üretime, ihracata ve istihdama devam' diyen Gizemfrit'te tüm çalışanlar için gerekli sağlık önlemleri de alındı. Salgının başladığı ilk günden itibaren fabrikada tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, "Çalışanlarımız ve yakınlarının sağlığıyla ilgili sahip olduğumuz hassasiyet gereği hiçbir temizlik tedbirinden taviz vermiyoruz. 18 Mart'tan bu yana fabrika direktörlüğümüz dışındaki idari kadromuz ev-ofis uygulamasıyla çalışıyor. Üretim tesislerimizde her gün, düzenli olarak sanitasyon uygulaması yapılıyor. Servis araçlarımız ile fabrikamızda bulunan şirket havuz araçlarımız yine haftada iki defa sanite ediliyor. Bunların yanı sıra fabrika girişlerinde el dezenfekte işlemleri de yapılıyor. Termal kamera ve infrared ateş ölçerle fabrikaya giren herkes kontrol ediliyor. Riskli durum görüldüğünde gerekli yönlendirilmeler yapılacak. Tüm çalışanlarımıza cerrahi maske başta olmak üzere koruyucu malzemeler temin ettik. Özellikle servisler ve laboratuvarlarda cerrahi maske kullanımını zorunlu tutuyoruz" dedi.

Fabrikada sosyal mesafeyi artırabilmek adına bir dizi yeni uygulamanın benimsendiğini belirten Küçük, "Yemekhanemizde oturma düzenini yan yana sıralarda bir boş bir dolu; karşılıklı sıralarda ise çapraz oturma düzeniyle oluşturduk. Ayrıca bölümlerimizin yemek saatlerini farklı zaman aralıklarını göre belirleyerek sosyal mesafenin de korunmasını sağlıyoruz. Çatal, kaşık, ekmek ve salata gibi ürünleri herkese ambalajlı olarak servis ediyoruz. Menülerimizi ise bağışıklık sistemini güçlendirici, protein ve vitamin bakımından zengin biçimde düzenledik. Periyodik olarak fabrika anons sistemiyle çalışanlarımıza güvenlik mesafesinin korunması yönünde hatırlatmalar yapıyoruz. Tedbirlerden asla taviz vermeden üretmeye ve artı değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA