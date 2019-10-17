Girişimcilerin projeleri Başakşehir'de yarıştı

17.10.2019 17:51

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Living Lab 9. Girişimci Günü'nde girişimcileri ve yatırımcıları bir kez daha buluşturdu. 19 yenilikçi projenin yarıştığı etkinlikte birincilik ödülü, sigortacılık sektörüne yönelik 'AssistBox' projesinin oldu.

Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Girişimci Günü etkinliğine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Kaya, 19 girişimci ve yatırımcılar katıldı.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GİRİŞİMCİLERE SONSUZ DESTEK

Living Lab'de girişimcilerle bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'in avantajları ile birlikte, yaşayan şehirler, sürdürülebilir şehirler üretmek için bu tür hizmetleri ve girişimcilerin fikirlerini önemsiyoruz. Bundan sonrasında sizlerin, Başakşehir Living Lab'i çevrenizde duymayan arkadaşlarınıza anlatmanızı istiyoruz. Biz girişimci arkadaşlara sonsuz destek veriyoruz. Mantıklı olan, doğru yönlendirilebilecek veya yatırım yapılabilecek her projeye katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ASSISTBOX PROJESİ BİRİNCİ SEÇİLDİ

Girişimcilerin proje sunumlarının ardından jüri tarafından yapılan oylamada, Bora Gül tarafından geliştirilen, sigortacılık sektörüne yönelik uzaktan destek sağlayan bir platform olan 'AssistBox' projesi birinciliği kazandı. 'Workiom' projesi ile Ömer Rabbat ikinciliği, 'Su Bazlı Fosforlu Yol Şerit Boyası' projesi ile Mehmet Emin Kaçar ise üçüncülüğü kazandı.

Yarışmada ayrıca Utkan Menteş 'Cognity-Alzheimer & Demas Erken Uyarı Uygulaması' projesi ile Girişimcilik Günü Özel Ödülüne layık görüldü. Yarışma sonucunda birinciye 2 bin TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye 500 TL para ödülü verildi. Ayrıca katılımcılara, girişimciliğin inceliklerini anlatan kitaplar hediye edildi. 9. Girişimcilik Günü, katılımcıların Başkan Kartoğlu ile toplu hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA