Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan Açıklaması

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2018 ürünü fındık fiyatının üreticinin tavrına göre şekilleneceğini bildirdi.

Kara, yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin fındık konusunda yaptığı açıklamaların piyasayı olumlu yönde etkilediğini, söylemlerinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini belirtti.

Bu sezon fındık fiyatının 15 liranın altında olmaması gerektiğinin herkes tarafından dile getirildiğine işaret eden Karan, üreticilerden bu söylemleri dikkate almalarını istedi.

Fındık fiyatının üreticinin tavrına göre şekilleneceğine dikkat çeken Karan, açıklamasında, "Üreticimiz sabırlı olmalı. Bu sezon fındık fiyatını üreticimizin tavrı belirleyecek. Ürününe sahip çıkmalı ve ona göre hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Karan, Türk halkını fındık tüketmeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Yıllardır söylediğimiz gibi dünyada ne fındık dikim alanları genişliyor ne de üretim artıyor. Dünyada fındıkta tek söz sahibi var, o da Türkiye. Artık bu yalan ve masallara karnımız tok. Ne Gürcistan'da, ne Azerbaycan'da, ne İtalya'da, ne de ABD'de fındık üretimi artmıyor. Aksine üretimde düşüş yaşanıyor. Üretim de bizde, kalite de bizde. Yerli mi yerli tarım ürünü. ABD'nin bademi varsa bizim de fındığımız var. Bu vesileyle Türk milletinin yerli tarım ürünü fındık tüketmeye davet ediyoruz. Bizim fındığımız da fıstığımız da bize yeter."