Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamasıyla H.Ç, Ç.D. ve İ.N. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.N, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı, H.Ç. ve Ç.D. ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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