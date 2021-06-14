Giresun'da ulaştırma ve altyapı yatırımları 7,8 milyar liraya ulaştı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da ulaştırma ve altyapı yatırımlarının 7,8 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da ulaştırma ve altyapı yatırımlarının 7,8 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin, ulaştırma ve iletişim alanında dünyanın gıptayla baktığı bir ülke haline geldiğini, yatırımlardan Giresun'un da payına düşeni aldığını belirtti.

Günümüzde hava yolu taşımacılığının rutin hale geldiğini ifade eden Öztürk, 2002 yılında 28 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 2020'de 120 kilometreye ulaştığını aktardı.

Öztürk, Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz dolgu yöntemiyle inşa edilen tek havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda bugüne kadar 39 bin 189 uçuş gerçekleştirildiğini kaydederek, bu uçuşlarda yolcu sayısının ise 5 milyona ulaştığına vurgu yaptı.

Doğu Karadeniz'i, İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde tünel yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Tünel içindeki kazı ve destekleme çalışmaları bitti. Şu anda betonlama yapılıyor. Giresun-Dereli Karayolu Projesi güzergahında ise çalışmalar hızlanmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda inşa edilen 6 tünelden 4'ü trafiğe açıldı. 14 köprüden 13'ünün imalatı tamamlandı. Geriye kalan son köprünün ise yüzde 95'lik kısmı bu hafta tamamlanıyor. Bu güzergah inşallah yıl sonuna kadar bitirilmiş olacak. Tüm yatırımlar incelediğinde 2002-2020 yılları arasında ulaştırma ve altyapı alanında ilimize 7,8 milyar lira yatırım yapıldığı görülmektedir."

Öztürk, Giresun'da ekonominin, ticaretin ve turizmin gelişmesi için ulaştırma, altyapı projelerine önem verdiklerine dikkat çekerek, "Bu projeler bölgemizde lojistik bir güç olmak, yatırımlara uygun ortam hazırlamak, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi yaygınlaştırmak gibi orta ve uzun vadeli hedeflerimize katkı yapacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda ilimizde ulaştırma ve altyapı yatırımları artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak