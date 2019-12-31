Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

31.12.2019 21:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:40
Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek Köyü Karadoğa Yaylası mevkiinde idaresindeki 28 YB 460 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada, araç sürücüsü Murat Yılmaz Zühtü Güç ve Akif Yılmaz yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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