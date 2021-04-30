Giresun'da tam kapanmanın ilk günü sakin geçti
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Giresun'da tam kapanmanın ilk günü sakin geçti

Giresun'da tam kapanmanın ilk günü sakin geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'de vaka oranının en yüksek olduğu Giresun'da tam kapanma sürecinin ilk günü sakin geçti.

Doğu Karadeniz'de vaka oranının en yüksek olduğu Giresun'da tam kapanma sürecinin ilk günü sakin geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 100 bin nüfusa düşen vaka oranlarında Giresun, ülke genelinde vaka oranı yüksek olan iller arasında 5. sıradayken Doğu Karadeniz'de ise 1. sırada yer alıyor. 29 Nisan 2021 saat 19: 00'dan 17 Mayıs 2021 saat 05: 00'a kadar aralıksız sürecek olan tam kapanma uygulamasının ilk günü Giresun'da sakin geçti.

İl genelinde güvenlik güçler tarafından denetimler sıklaştırırken ekipler sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Giresun'da bir önceki gün kalabalıkların oluştuğu cadde ve sokaklarda tam kapanmanın sürecinin ilk gününde sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesinde sakinlik gözlendi. Şehir merkezinde belirlenen 58 noktada 438 jandarma ve 840 polis görev yapıyor. - GİRESUN

Giresun'da tam kapanmanın ilk günü sakin geçti
Giresun'da tam kapanmanın ilk günü sakin geçti
Giresun'da tam kapanmanın ilk günü sakin geçti
Giresun'da tam kapanmanın ilk günü sakin geçti
Giresun'da tam kapanmanın ilk günü sakin geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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