Giresun'da Şüpheli Çanta Fünyeyle Patlatıldı

Bulancak ilçesinde fünye ile patlatılan çantadan kurusıkı tabanca ile giyecek çıktı.

İhsaniye Mahallesi Göngören Sokak'ta vatandaşlar tarafından şüpheli bir çanta fark edilerek polise bilgi verildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından çanta kontrol edilerek fünye ile patlatıldı.

Yapılan kontrolde çantanın içerisinde kurusıkı tabanca ile 2 adet telefon ve giyecek bulunduğu belirlendi.

Polis tarafından çantanın sahibinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.