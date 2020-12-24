Giresun'da kumar oynayan 14 kişiye 30 bin 800 lira ceza verildi

Giresun'da düzenlenen kumar operasyonunda 14 kişiye 30 bin 800 lira ceza kesildi.

Giresun'da düzenlenen kumar operasyonunda 14 kişiye 30 bin 800 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Çınarlar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 masada iskambil kağıtlarıyla kumar oynandığını tespit etti.

İkametgah olarak kullanılan adreste yapılan kontrollerde, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca toplam 8 bin 750 lira idari yaptırım kararı uygulandı.

Şahıslara ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 22 bin 50 lira ceza verildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin