Giresun'da komşusunu silahla vurarak öldürdü
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Giresun'da komşusunu silahla vurarak öldürdü

Giresun'un Bulancak ilçesinde, tartıştığı komşusu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da komşusunu silahla vurarak öldürdü
20.05.2020 21:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:24

Giresun'un Bulancak ilçesinde, tartıştığı komşusu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Kovanlık beldesinde, aralarında husumet bulunan S.P. (18) ve M.C (31) tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, komşusu olan M.C'nin üzerine tüfekle ateş açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen M.C, olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı S.P, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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