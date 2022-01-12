Giresun'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Giresun'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Giresun'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gemilerçekeği Mahallesi'nde A.C.U. ile D.D. ve E.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.C.U, E.D. ve D.D'yi bıçakla yaraladı.

Kendi imkanlarıyla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar, tedavi altına alındı.

A.C.U'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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