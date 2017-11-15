Giresun Belediyesinin Çalışmaları

Doğalgaz hatlarının geçtiği Kale Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmalarında sona geldiği bildirildi.



Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehir genelinde yapımı devam eden doğalgaz çalışması sonrası bozulan yolları yenilemeye devam edildiği ifade edildi.



Kale Mahallesi'nde bozulan Eşref Dizdar Sokak ile Hasan Ali Yücel Caddesinin alt ve üstyapı yenileme çalışmalarında da sona yaklaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Altyapısı olmayan bir sokağın ya da caddenin üst yapısını yapmanın bir anlamı yok. Önce alt yapısını tamamlıyoruz. Sorunsuz bir hale geldikten sonra, üstyapı çalışmalarına başlıyoruz. Bölgenin mevcut altyapısının fizibilitesini yapıyor, ihtiyaçlar doğrultusunda yenileme veya bakım onarımları yapılmakta. Yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının tamamı elden geçiriliyor. Tüm bunların yapılmasının ardından üst yapı çalışmalarına başlanıyor."



Ekiplerin çalışmalarını şehrin farklı noktalarında sürdürecekleri aktarıldı.