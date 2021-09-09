Gine'de alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin istifa etmemek için direndiği iddia edildi

Gine'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbe sonucu alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin baskılara rağmen istifasını vermeyi kabul etmediği öne sürüldü.

Gine'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbe sonucu alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin baskılara rağmen istifasını vermeyi kabul etmediği öne sürüldü.

Yerel basında çıkan haberlerde, Conde'nin Meclis (Palais de Peuple) yerleşkesi içinde bulunan Özel Kuvvetler Birliklerine (GFS) ait bir binada tutulduğu belirtildi.

Conde'nin alıkonulduğu günden bu yana yemek yemeyi ve cunta tarafından hazırlanan istifa mektubu imzalamayı reddettiği iddia edildi.

Öte yandan darbenin arkasındaki isim Yarbay Mamady Doumbouya da çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileriyle görüşmeye başladı.

Rusya'nın Konakri Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rus Büyükelçi Vadim Razumovskiy'nin, Doumbouya tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Yerel basında da ABD, Fransa, Çin, Sierra Leone'nin Konakri Büyükelçilerinin Doumbouya ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

ECOWAS heyeti Konakri'de

Öte yandan Doumbouya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her bakanlıkla tek tek görüşüleceği ve akabinde faaliyet raporu hazırlanacağını yazdı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bir heyet de başkent Konakri'de askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) ile bir araya gelecek.

Dün acil gündemle toplanan ECOWAS, darbenin ardından Gine'nin üyeliğini dün askıya aldığını duyurmuştu.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan