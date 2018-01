Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Et İthal Etmek Bizi Gerçekten Yaralıyor"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Et ithal etmek bizi gerçekten yaralıyor"

"Bu ithalatı kaldıracak olan bakanlık değil, siz üreticilersiniz"

"Dünyada ülkeler arasında çok ciddi mücadeleler var"

"En önemli mücadele konularında tarım, gıda, su ve enerji var"

GAZİANTEP - Gaziantep'te 9. Tarım ve Tarım Teknolojileri Hayvancılık Fuarı'nın açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Et ithal etmek bizi gerçekten yaralıyor" dedi.

Fuarın açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde et ihraç eden bir ülke konumuna geleceğini belirterek, "Et ithalat etmek bizi gerçekten yaralıyor. İmkanlarımız var. Biz et ithal eden ülke olmayacağız, ihraç eden bir ülke olacağız. Yani sizler, 20 sene böyle miydiniz, değildiniz. Antep böyle miydi, değildi" dedi. Hayvan üreticilerine seslenen Bakan Fakıbaba, "Bizim birbirimize güvenmemiz lazım. Bakan olarak ben sizlere yürekten inanıyor ve güveniyorum. Bu ithalatı kaldıracak olan bakanlık değil vallahi sizsiniz" ifadelerini kullandı

"İmkanları ayaklarınıza sereceğiz"

Hayvan yetiştiricilerine müjdeli haberler de veren Bakan Fakıbaba konuşmasına, "Bizim de imkanlarımız var. O imkanları ayaklarınızın altına, bu kardeşiniz serecektir. Buna emin olun. Başaracağız birlikte başaracağız" diyerek devam etti

Dünyada tarıma yöneliş artıyor

Bakan Fakıbaba, dünyada tarıma yönelişin arttığına dikkat çekerek, dünyanın süper gücü konumundaki büyük devletlerin ambargo kararlarına rağmen tarım yapabilecekleri ülkelere yöneldiğini vurguladı. Tarım sektöründe de dünya ülkeleri arasında büyük bir rekabet olduğunu kaydeden Fakıbaba, "Dünyada tarıma yönelişin arttığı bir zamanda yaşıyoruz. İnsan neslinin devamı, dengeli sağlık ve yeterli bir beslenme için tarım olmazsa olmazımızdır. Sabah kahvaltımız Öğle yemeğimiz, akşam yemeğimiz. Büyümemiz üretici arkadaşlara bağlıdır. Onlar üretmezse, biz olmayız. Dünyada ülkeler arasında çok ciddi mücadeleler olmaktadır. Gerçekten müthiş mücadeleler var. Sudan'a gidiyorsun Vietnam orada, Çin orada, Amerika orada. Hani ambargo uyguluyordunuz değil mi? Menfaatiniz olunca hemen nasıl değişiyorsunuz. Sudan'ın o verimli topraklarını görünce hemen 'biz de buraya girelim' diyorsunuz. Hani ambargo uyguluyordunuz Ne oldu Somali'si Etiyopya'sı Çad'ı ne oldu. Yani burada müthiş bir yarış var. Avrupa Birliği'ne baktığımızda Sırbistan'a bakın, Bosna-Hersek'e, Ukrayna'ya bakın, hemen herkes orada. Niye herkes toprak alıyor? Gıdanın ne olduğunu çok iyi biliyorlar, küresel ısınmanın nerelere gideceğini de hesap ediyorlar. Bu bağlamda Biz özellikle sanayicilerimiz de inanıyoruz. Yapacak çok işimiz var biz yapmak zorundayız. En önemli mücadele konularında tarım, gıda, su ve enerji var. Büyük ve güçlü bir ülke olmak istiyorsak, bu üç stratejik sektörde önemli roller almak zorundayız. Bu yüzden öncelikle mevcut bu değerlerimize sahip çıkmalı sonrasında Ar-Ge ve yenilikçi anlayışla bu değerlerimizi geliştirmeliyiz" dedi.

Teknolojinin önemi

İnsanların gıdasız ve susuz yaşamayacağını hatırlatan Fakıbaba, teknolojinin ise söz sahibi olmada büyük önem teşkil ettiğini ifade etti. Fakıbaba, "Teknoloji bilimin teknik yönden ilerlemesidir. Günümüzde dünyada söz sahibi olmanın yolu araştırma, geliştirme ve inovasyondan geçmektedir. Ülkeler ürettiği bilgiye geliştirdiği teknoloji ve yenilikleri ölçüsünde dünyada söz sahibi olabilmektedir. Bilim ve teknoloji artık insan hayatının olmazsa olmazı haline gelmiştir. Eğitimden bilime sanayiden tarıma kadar pek çok alanda teknolojinin etkileri görülmektedir. Tarımsal üretimde de insan ve hayvan gücünden traktör gücüne geçiş teknoloji sayesinde olmuştur. Tarımdaki bu teknolojik gelişmelerin faydaları arasında gübre ve ilaç gibi kimyasal kullanımın azalması da vardır" dedi.

"Toprağa zehir verdik"

Bakan Fakıbaba, yıllarca daha fazla ürün için toprağa zehir verildiğini söyleyerek, "Maalesef bunun farkında olmadan yıllarca daha fazla ürün alabilmek için toprağımıza hep zehir verdik. Ne yazık ki halen devam ediyoruz. Hep şunu söyledim bir çiftçi kardeşlerimizi hep bilgi ile buluşturmamız lazım. Çok gübre vermenin çok faydalı olmadığını görüyoruz. İşte Rize'ye gidiyorsunuz, çay bahçelerine bakıyorsunuz. Artık çay bahçeleri tamamen betonlaşmış ve bu sene 10 kilogram, önümüzdeki sene 15, 20, 25 kilogram gübre atıyorsunuz ve aynı neticeyi elde edemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Etrafımız ateş çemberi"

Fakıbaba, Ortadoğu'da yaşananları hatırlatarak, ülke olarak, birlik, beraberlik ve çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Fakıbaba, "Gerçekten de öyle halk olarak da böyle bir yerde beraberliğe ve çalışmaya çok ihtiyacımız var. Bakın etrafımız gerçekten Ateş Çemberi ve Biraz önce de söyledim bayraklarını dikmişler, o bayrakları başınıza çalacağız. Bundan haberiniz olsun. Bekleyin bakalım ne olacakmış onu göreceksiniz" dedi.

"Tarımsal hasıla 15 yılda 4.5 kat arttı"

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, son 15 yılda tarımsal hasılanın 4.5 kat arttığını söyleyerek, "Tarımsal hasılamız 2002'de 37 milyarken 2016'da 161 milyara çıkmış, 2002'de 4 milyar dolar olan ihracatımız 4 kat artış ile 2016'da 16.2 milyar dolara çıkarmışız. 2002'de 1.8 milyar Türk Lirası olan tarımsal destekleri yedi kat arttırmışız ve 2017'de 12.8, 2018'de de 15 milyar yaptık. Son 15 yılda çiftçilerimize toplam 103 milyar hibe desteği sağlamışız. 2018 yılı için ise Yaklaşık 15 milyar Türk Lirası tarımsal destek bütçesi ayırdık" ifadelerine yer verdi.

Hayvancılık desteği 45 kat arttı

Fakıbaba, "Allah'ın izniyle inşallah yeni yapacağımız projelerle kısa zamanda bu ithalatı önleyeceğiz. Hayvancılığın sıfır faizli kredi kapsamına aldık. Zorluklarımız var. Bunları biliyorum ve Ziraat Bankası ile konuşuyoruz. Her gittiğimiz yerde özellikle yönetici arkadaşlarımızdan çiftçi kardeşlerimizle bütün çiftçilerimizle sıkıntılarınızı dinliyoruz" şeklinde konuştu

Mazot desteği ödemeleri Şubat'ta

Bakan Fakıbaba, 2017 ve 2018 yılı mazot desteğini arttırdıklarını belirterek, ödemelerin Şubat ayında yapılacağı müjdesini verdi. Fakıbaba, "Şimdi en yeni uygulama ile mazot maliyetinin yüzde 50'sini destek olarak üreticilerimize ödeyeceğiz. Hani diyorlar ya nerede bu devirde yüzde 50 mazot. İnşallah 2017'nin ortalamasını aldık 2017'nin mazot ortalaması bugünden az olabilir ama 4.70 kuruş olarak inşallah Şubat ayının sonuna kadar ödemiş olacağız. Yüzde 50'si devletimizden, tarım bakanlığımızdan ve hükümetimizden olacak. 2018'de inşallah yine Şubat'ın içerisinde yüzde ellisini vereceğiz ve 2018'in ortalamasını olacağız" ifadelerini kullandı

Yem bitkisi desteği yüzde 50 arttı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, mazot ve yem desteğinin en önemli destek kalemleri arasında olduğuna dikkat çekerek, "Geçen sene yem bitkisi desteğimiz 430 milyon milyon civarında iken yine özel bir çalışmayla bunu yüzde 50 arttırdık. Yeme ve mazota çok destek verdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Yani hayvancılıkta bakın 2002 yılında 83 milyon lira destek varken son 15 yılda 24.5 milyar Türk Lirası hayvancılık desteği ödemişiz. Çiftçimizin Uygun koşullarda kredi ulaşmasını sağladık 2002 yılında Ziraat Bankası'nda yüzde 59 olan tarımsal kredi kooperatiflerinde yüzde 69 olan tarımsal kredi faiz oranlarını 0 ile 8.25 aralığına düşürdük. 2006 yılında tarım sigortaları uygulamasını başlattık. Poliçe bedellerinin yüzde ellisini Tarım Bakanlığı olarak biz karşılıyoruz. Toplam üç buçuk milyar Türk Lirası prim desteği 4 milyar Türk lirası hasar tazminatı ödemişiz.Sulama desteklerinde yüzde 50 destek vermişyiz. Biz göreve gelmeden önce bu destek bir parsele aitti" ifadelerini kullandı.

Gaziantep tarımını geliştirme çalışmaları

Fakıbaba, Gaziantep'e yapılan tarım destekleri ile ilgili de bilgi vererek, "Gaziantep'te toplam tarımsal desteği 4 kat arttırmışız. Gaziantep'te 15 yılda toplam 150 milyon Türk Lirası prim desteği ve hayvancılığa 15 yılda toplam 225 milyon Türk Lirası destek vermişiz. 15 yılda Gaziantep'te büyükbaş hayvan sayısı 4 kat artmış. 2002'de 45 bin iken bugün 2016'da tek tek saydılar ve doğru bir rakamdır. 190 bin olmuş. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında toplam 110 milyon Türk Lirası hibe vermişiz. Genç çiftçi destekleme projesi ne bugüne kadar 10 milyon Türk Lirası ödemişiz arazi toplulaştırmada. Bakın arkadaşlar biz biz geldik işler başlar. O zaman da kimse sormuyordu. Gaziantep'te sadece ve sadece yeni yapılan okul sayısı 250'dir. Ben çok iyi biliyorum yani bakın 195. Bakın arkadaşlar 2002'den önce hükümetler yok muydu arkadaşlar. Bu desteklemeler, bunlar, bu yollar, bu tarım yok muydu. Ondan sonra konuşuyorlar. Arazi toplulaştırma dedik bakın 2002 yılında Gaziantep 27 bir dekar alan tapulaştırılmış. 2017 yılı sonunda itibari ile 100 milyon Türk Lirası kaynak kullanılarak, 1.7 milyon dekar alanda tapulaştırma çalışmalarını tamamladık. 63 kat daha arttırmışız" ifadelerini kullandı.

İsraf uyarısı

Bakan Fakıbaba israf konusunda da uyarıda bulunarak, "Bugün artık dünya için üretim anlayışı var. Ben hep israf üzerinde çok duruyorum. Hakikaten israf çok önemli. Bugün insanlar açlık içerisinde Afrika'da insanlar gerçekten buna ihtiyacı var bizim ihtiyacımız var arkadaşlar bizim ihtiyacımız var bu israf üzerinde duracağız. İsraf bizim en önemli projelerimizden birisi. Bu kuvveti, gücümüzü boşa inşallah harcamayacağız" diye konuştu.

Yapılan açılışın ardından Fakıbaba, fuarı gezdi.